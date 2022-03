Rostock

Die Feuerwehr musste am Sonntagnachmittag in Rostock zu einem brennenden Holzpavillon ausrücken und hatte dabei Schwierigkeiten, überhaupt an den Brandherd zu gelangen. Zu dem Vorfall kam es kurz vor 15 Uhr im Stadtteil Toitenwinkel.

Mehrere Passanten hatten Flammen und Rauch auf dem Gelände der Baltic-Schule an der Pablo-Picasso-Straße bemerkt und den Notruf gewählt. Durch den starken Wind angefacht, stand wenig später der gesamte Holzunterstand in Flammen. Die Feuerwehr rückte zwar mit einem kompletten Löschzug aus, ihr gelang es aber zunächst nicht, auf das Gelände zu kommen. Grund: Ein Tor versperrte den Rettern die Zufahrt. So mussten die Beamten das Tor zunächst gewaltsam öffnen. Mit einigen Minuten Verzug konnte die Feuerwehr demzufolge erst mit den Löscharbeiten beginnen. Zwar stand der inzwischen lichterloh brennende Pavillon in direkter Nähe zu einem Schulgebäude, die Flammen griffen glücklicherweise aber nicht über. Der Holzunterstand war jedoch nicht mehr zu retten, daneben verbrannten auch Sitzbänke, Mülleimer und ein Fahrradständer.

Obwohl es bei den Löscharbeiten anfangs Schwierigkeiten gab konnte ein Übergreifen der Flammen auf das Schulgebäude verhindert werden. Quelle: Stefan Tretropp

Auch die Polizei eilte zum Einsatzort, Kriminalbeamte haben erste Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Dabei gehen sie auch der Frage auf den Grund, ob das Feuer mutwillig gelegt wurde. Eine Selbstentzündung scheint ausgeschlossen zu sein. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.

Von Stefan Tretropp