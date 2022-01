Rostock-Gehlsdorf

Wegen eines Schwelbrandes in einer Teeküche ist es am Dienstagvormittag zu einem Feuerwehrgroßeinsatz in der Rostocker Universitäts-Nervenklinik im Stadtteil Gehlsdorf gekommen.

Verletzt wurde niemand, das betroffene Gebäude musste evakuiert werden. Wie die Polizei mitteilte, erhielten die Beamten kurz vor 10 Uhr den Hinweis über den Brand in der Küche. Zwei Streifenwagen der Polizei, zahlreiche Fahrzeuge von Freiwilliger und Berufsfeuerwehr sowie der Rettungsdienst eilten daraufhin nach Gehlsdorf.

Betroffen von dem Feuer war nach Auskunft der Einsatzkräfte das Gebäude, in dem sich die Station „P8“ befindet. Dabei handelt es sich um eine offene allgemeinpsychiatrische Station mit dem Schwerpunkt auf Psychose-Erkrankungen. Noch vor dem Eintreffen der ersten Einsatzfahrzeuge hatten sich zahlreiche Personen ins Freie vor den Haupteingang begeben.

Die Feuerwehrleute begutachteten wenig später den Brandort, großartig eingreifen mussten sie allerdings nicht mehr. Laut Polizei hatte sich ein kleiner Schwelbrand in der Teeküche entwickelt. Durch den Qualm lösten die Rauchmelder einen Alarm aus. Nachdem die Gefahr beseitigt war und die Station gelüftet wurde, konnten alle Personen das Gebäude wieder nutzen.

Von Stefan Tretropp