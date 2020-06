Rostock-Groß Klein

Das umsichtige Handeln des Fahrers eines Müllfahrzeugs in Rostock hat am Freitagmorgen vor noch größerem Schaden bewahrt. Kurz zuvor eingesammelter Sperrmüll begann während der Fahrt plötzlich zu qualmen, dann kippte der Fahrer seinen Unrat kurzerhand aus. Der Vorfall hatte sich kurz nach 6.30 Uhr im Stadtteil Groß Klein ereignet.

Unrat stand lichterloh in Flammen

Nach bisherigen Erkenntnissen luden die Mitarbeiter der Stadtentsorgung gerade Sperrmüll im Blockmacherring ein und wollten zur nächsten Adresse fahren. Auf dem Kleinen Warnowdamm bemerkten sie, dass es aus dem hinteren Bereich ihres Müllfahrzeugs qualmt. So suchte sich der Fahrer schnellstmöglich eine Stelle zum Abkippen des inzwischen brennenden Sperrmülls und verständigte die Feuerwehr. Als diese eintraf, stand der Unrat lichterloh in Flammen. Die Feuerwehrleute bekämpften den Brand und konnten so Schlimmeres verhindern. Das umsichtige Handeln des Fahrers hoben die Einsatzkräfte ausdrücklich hervor und lobten es, so wurde zumindest verhindert, dass die Presse in Brand geriet. Alle Beteiligen blieben unverletzt.

Zur Galerie In Rostock fing eingesammelte Sperrmüll auf einem Müllwagen plötzlich Feuer. Der Fahrer entschied kurzerhand, den brennenden Müll auszukippen – damit verhinderte er Schlimmeres. Hier sehen sie die Bilder des Feuerwehreinsatzes.

Von Stefan Tretropp