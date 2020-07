Kronskamp

Sie waren auf dem Weg, um anderen zu helfen und verunglückten am Ende selbst: Ein Feuerwehrfahrzeug, das zu einem schweren Verkehrsunfall auf die Autobahn 19 gerufen wurde, ist am Montagvormittag in Kronskamp bei Laage (Kreis Rostock) auf der Einsatzfahrt umgekippt. Acht Kameraden wurden verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen war das Feuerwehrauto mit Blaulicht und Martinshorn unterwegs. Offenbar machte ein Verkehrsteilnehmer dem Einsatzfahrzeug nicht Platz, sodass die Feuerwehr über die Spur des Gegenverkehrs ausweichen musste. Hierbei kam das Tanklöschfahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr Laage nach links auf einen Grünstreifen ab. Dabei verlor der Fahrer offenbar die Kontrolle.

Anzeige

Eine Kameradin schwer verletzt

Durch das mitgeführte Löschwasser – rund 2200 Liter – schaukelte sich der Wagen schließlich auf und drehte sich zunächst um die eigene Achse. Dann prallte das Feuerwehrauto gegen einen Bordstein und kippte an einer Tankstelleneinfahrt auf die Fahrerseite. Die B 103 wurde gesperrt.

Weitere OZ+ Artikel

Während sieben Kameraden das auf der Seite liegende Fahrzeug schnell verlassen konnten, gestaltete sich die Rettung einer Kameradin schwieriger. Die Retter mussten die Frontscheibe des Wagens herausschneiden, um an sie zu gelangen.

Bildergalerie: Feuerwehrauto kippt in Kronskamp bei Einsatzfahrt um

Zur Galerie Während eines Einsatzes hat der Fahrer eines Feuerwehrautos in Kronskamp (Kreis Rostock) die Kontrolle verloren. Durch das mitgeführte Löschwasser schaukelte sich das Fahrzeug auf und kippte um. Acht Kameraden wurden dabei verletzt.

Sie erlitt schwere Verletzungen, die anderen sieben Insassen leichte Verletzungen. Alle kamen in umliegende Krankenhäuser. Am Feuerwehrfahrzeug entstand ein Sachschaden in einer Höhe von schätzungsweise 300 000 Euro. Polizei und Dekra haben die weiteren Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.

Der Fahrer des Wagens, welcher das Feuerwehrfahrzeug übersah, setzte seine Fahrt ohne Anzuhalten fort. Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, melden sich bitte im Polizeirevier Bützow (03 84 61 / 42 40).

Von Stefan Tretropp