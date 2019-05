Rostock

Zu einem Feuerwehreinsatz kam es am Dienstag im Rostocker Überseehafen. Einsatzort war eine Papierfirma. Wie es hieß, war am Nachmittag die Brandmeldeanlage in der Firma am Skandinavienkai angesprungen. Welches Ereignis dies veranlasste, stand zunächst noch nicht fest. Durch die vermeintliche Brandmeldung wurde die mit dem System verbundene Sprinkleranlage in Betrieb gesetzt. Wegen des von oben herab regnenden Wassers wurden einige der gelagerten Papierrollen durchnässt. „Wir vermuten, dass etwa zehn bis 20 Rollen betroffen sind“, erklärte Geschäftsführer Karsten Lentz. „Weitestgehend sind wir mit einem blauen Auge davon gekommen, wir gehen von einem Schaden in Höhe von etwa 10 000 Euro aus“, sagte Lentz weiter. Die Feuerwehr kam nach der Auslösung der Brandmeldeanlage mit mehreren Fahrzeugen im Seehafen zum Einsatz. In der Papierfirma gehe man von einem Fehlalarm aus, welcher die Anlage auslösen ließ, hieß es. Stefan Tretropp

Stefan Tretropp