Feuerwehreinsatz in Rostock: Atrium am Saarplatz musste evakuiert werden

Ob in Pantoffeln, Unterhose oder Arztkittel – gut eine halbe Stunde mussten Patienten und Mitarbeiter des Atrium am Saarplatz in der Rostocker Kröpeliner-Tor-Vorstadt (KTV) am Freitagmittag vor dem Gebäude in der Kälte ausharren. Grund war ein Alarm, ausgelöst von einer automatischen Brandmeldeanlage, wie ein Sprecher der Leitstelle der Feuerwehr sagte.

Wegen eines Feueralarms wurde das Atrium am Saarplatz in Rostock am Freitag evakiuert. Quelle: Claudia Labude-Gericke

Offenbar hatte der Feuermelder einen Brand oder Rauchentwicklung registriert, wodurch gegen 12.30 Uhr automatisch ein Notruf bei der Rostocker Berufsfeuerwehr einging. Umgehend wurde ein Löschzug losgeschickt, das Gebäude gemäß Evakuierungsplan im Brandfall geräumt.

Es sei aber nichts Dramatisches gewesen, hieß es aus der Leitstelle. Ein Feuer konnten die Beamten vor Ort nicht feststellen. Personen wurden nicht verletzt. Nach etwa einer halben Stunde sei der Einsatz beendet gewesen, sodass Patienten und Mitarbeiter der im Atrium ansässigen Arztpraxen und Geschäfte wieder zurück ins Gebäude gehen konnten.

Von Katrin Zimmer