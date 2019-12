1977 wurde das Terrassenhochhaus in Rostock-Evershagen errichtet. An der Südseite des Gebäudes geben 22 Terrassen, die treppenförmig übereinander angeordnet sind, dem Bauwerk ein besonderes Erscheinungsbild. Die Fluktuation ist gering, die Mieter leben gern in dem Gebäude. Nun ist der Plattenbau zum Baudenkmal ernannt worden.