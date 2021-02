Rostock/Kirchdorf

Abstand halten – im Notfall ist das für die rund 25 000 ehrenamtlicher Retter der Freiwilligen Feuerwehren in MV nicht möglich. Bei Bränden oder Unfällen müssen sie dicht ran – und begeben sich dabei auch in die Gefahr, sich mit dem Coronavirus zu infizieren. Doch während Mitarbeiter im Rettungsdienst und auch Polizisten zeitnah geimpft werden sollen, werden die Feuerwehrleute noch Monate lang warten müssen.

Genau deshalb rumort es nun aber in den Wehren in MV. Die Freiwillige Wehr in Kirchdorf auf der Insel Poel hat sich mit einem dramatischen Appell an Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) gewandt: „Schützen Sie uns! Wir schützen Euch!“, heißt es in dem Brief an die Staatskanzlei.

Einsatz mit Abstand?

In dem emotionalen Schreiben an die Schweriner Regierungschefin schildern die Kirchdorfer Retter ihre Probleme in der Pandemie: „Wenn der Pieper uns zum Einsatz ruft, denkt keiner darüber nach, ob die Hände desinfiziert sind, ob die Maske sitzt oder ob der Abstand eingehalten ist.“ Dann zählt jede Sekunde, davon würden im Notfall Leben abhängen.

Abstand zu halten – das sei im Gerätehaus, wo sich die Männer und Frauen die Einsatzkleidung im Schnellverfahren überziehen müssen, nicht möglich. Die Einsatzfahrzeuge sollen nicht mehr voll besetzt werden, im Notfall müssten die Retter mit dem Privatfahrzeug zum Einsatzort hinterherfahren. Damit genügend Einsatzkräfte helfen können, müssten auch Nachbarwehren alarmiert werden. Bis Verstärkung vom Festland eintreffen kann, dauere es auf Poel aber mindestens 20 Minuten.

„Wir sind Menschen, die Leben und Gesundheit für andere Mitbürger einsetzen. Die Impfung ist ein Weg für uns, um Einsätze gesund und ohne Infektion durchführen zu können“, schreibt die Poeler Wehr nach Schwerin.

Feuerwehren in Gruppe 3

Tatsächlich gibt es bisher noch keinen konkreten Zeitplan, wann auch die Feuerwehren in MV geimpft werden sollen. „Aktuell sind wir in der Impfgruppe 3“, sagt Landesbrandmeister Hannes Möller, der oberste Feuerwehrmann im Land. Die Feuerwehren sollen demnach zeitgleich mit allen Bürgern über 60 Jahren geimpft werden.

„Natürlich wäre es wichtig, dass unsere Kameraden so schnell wie möglich geschützt werden“, so Möller. Auch der Landesfeuerwehrverband sehe nämlich eine „erhöhte Infektionsgefahr“ bei den Einsätzen. „Das Problem ist aber, dass niemand sagen kann, wann wir ausreichend Impfstoff zur Verfügung haben.“ Bisher habe es in MV aber nur einen Fall gegeben, in dem eine Wehr wegen Corona-Infektionen nicht mehr einsatzbereit gewesen ist: „Das war im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte.“

Das sagen andere Wehren

Andreas Wegener, Wehrführer im Ostseebad Kühlungsborn, versteht seine Kameraden von Poel. Er sagt aber auch: „Wir wollen uns nicht vordrängeln und stehen dazu, dass die ältesten Mitbürger Priorität haben.“

Kröpelins Gemeindewehrführer Raik Meißner hingegen hofft, dass die Wehren bei den Impfplanungen stärker berücksichtigt werden: „Das wäre auch ein Zeichen der Anerkennung für all jene, die ihr Leben für die Gesellschaft riskieren.“

CDU will „Blaulicht“ Priorität einräumen

Unterstützung bekommen die Feuerwehren bereits von der CDU im Landtag: „Ich rate dazu, bei der nächsten Anpassung der Impf-Reihenfolge auch Freiwillige Feuerwehrleute besser zu berücksichtigen. Alles, was mit Blaulicht fährt, muss in der gegenwärtigen Situation prioritär behandelt werden“, sagt der CDU-Abgeordnete Marc Reinhardt.

Das Gesundheitsministerium von Minister Harry Glawe (CDU) reagiert hingegen zurückhaltender: „Der Wunsch nach einer möglichst frühen Impfung ist verständlich. MV impft entsprechend den Empfehlungen der Ständigen Impfkommission. Die Impfgeschwindigkeit bei uns im Land steht in direkter Abhängigkeit von den Impfstofflieferungen. Sobald mehr Impfstoff da ist, kann das Impftempo erhöht werden“, so Sprecher Gunnar Bauer.

DGzRS schon geimpft

Während die Freiwilligen Wehren noch warten, sind viele andere Helfer in MV bereits geimpft, zum Beispiel die Einsatzkräfte der Rostocker Berufsfeuerwehr. „Sie übernehmen auch Aufgaben im Rettungsdienst, deshalb konnten wir die Impfung anbieten“, sagt der Rostocker Gesundheitssenator Steffen Bockhahn (Linke).

Gleiches gilt für die Seenotretter im Land: Auch die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger bestätigt, dass ihre hauptamtlichen Retter, aber auch ein Teil der Ehrenamtler bereits den Impfschutz erhalten hätten. „Die Seenotretter können jederzeit mit an Covid-19 erkrankten Menschen in Kontakt geraten. Entsprechende dringende Krankentransporte von Seeschiffen, Inseln oder Halligen ans Festland hat es in den vergangenen Monaten immer wieder gegeben“, so DGzRS-Sprecher Patrick Testa-Kreitz.

Von Andreas Meyer