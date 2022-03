Rostock/Pirna

Wenn während einer Veranstaltung Hunderte Menschen beeindruckt zum Himmel blicken, ist Mathias Kürbs glücklich. „Die Freude der Zuschauer ist das Schönste“, sagt der Feuerwerker. „Dass man mit Licht- und Farbeffekten Menschen begeistern kann, ist toll. Feuerwerke sind ein Muss bei jeder großen Veranstaltung.“

Der Sachse hat schon einige spektakuläre Feuerwerke auf die Beine gestellt: etwa bei der Kieler Woche oder dem Dresdner Stadtfest. Auch beim Warnemünder Turmleuchten ist er in diesem Jahr wieder mit dabei. „Das ist schon ein ganz besonderes Ereignis“, schwärmt der 55-Jährige. „Ich finde es toll, wenn man ein Bauwerk, wie in diesem Fall den Leuchtturm, mit in eine Inszenierung übernehmen kann. Das ist immer eine schöne Geschichte.“

„Es muss alles auf den Punkt stimmen“

Zudem reizt den Profi das Zusammenspiel vieler verschiedener Gewerke: Licht, Laser, Feuerwerk und Musik. „Da ist sehr viel handwerkliches und auch technisches Geschick erforderlich“, beschreibt er. Proben könne man dieses aufwendige Spektakel nicht. „Es muss alles auf den Punkt stimmen. Das ist halt live“, sagt er. „Das Turmleuchten ist mit sehr viel Equipment und Material verbunden, wenn man mit sowas proben würde, bräuchte man die doppelte Menge.“

An dem Programm für das Turmleuchten arbeitet der Pyrotechniker mehrere Tage. Am Computer wird das Programm zusammengestellt, das Feuerwerk auf die Musik abgestimmt. „Die Spezialeffekte werden so eingebaut, dass auf Knall der Effekt am Himmel steht“, erklärt er. Anschließend sind zwei Mitarbeiter damit beschäftigt, im Lager alles zusammenzustellen. „Am Veranstaltungstag selbst sind wir etwa zehn bis elf Stunden mit den Vorbereitungen und dem Aufbau beschäftigt“, sagt der Chef.

Deutlicher Unterschied zum Silvesterfeuerwerk

Das Material, das das Team von Kürbs am 9. April in die Luft sprengen wird, unterscheidet sich deutlich von den Silvesterböllern, die Privatpersonen zum Jahresende zünden. „Wir haben sehr viele Spezial-Kugelbomben und bieten eine große Bandbreite von Spezialeffekten“, sagt der Experte, der seine Ware aus Italien, Spanien und China importiert. „Beim Turmleuchten haben wir unter anderem Nahbereichsfeuerwerkskörper, die punktuell am Leuchtturm geschossen werden. Außerdem sind ziemlich viele Fontänen zu sehen.“ Nahbereichsbatterien sorgen direkt am Turm für Effekte, auch aus dem Hintergrund – vom Hafen aus – werde gezündet.

Freude am Feuerwerk schon als Kind

Seine Liebe zum Feuerwerk hat Mathias Kürbs von seiner Mutter. Diese hat bereits in dem Sprengmittelbetrieb gearbeitet, in dem er ab 1987 selbst auch angestellt war. „In der DDR durften die Sprengstoffbetriebe auch Feuerwerke auf Veranstaltungen durchführen. Da habe ich mich mit dem Thema beschäftigt.“ Später hat er seine eigene Pyrotechnikfirma gegründet, organisiert unter anderem Shows auf großen Festen oder kleineren Feiern wie Hochzeiten, Geburtstagen und Firmenevents.

Sein Unternehmen ist ein Familienbetrieb. „Meine Tochter und mein Schwiegersohn konnte ich vom Feuerwerk begeistern“, sagt er und fügt lachend hinzu: „Meine Enkelkinder sind noch viel zu jung. Die machen höchstens mal unter Aufsicht mit ein paar Wunderkerzen kleine Fontänchen.“

Gut durch die Corona-Zeit gekommen

Kein Silvesterfeuerwerk, keine Großveranstaltungen: Coronabedingt sind in den vergangenen zwei Jahren viele Events – und damit auch Feuerwerke – ausgefallen. Mathias Kürbs hat sich, wie er sagt, auf seine Wurzeln zurückbesonnen. „Wir haben ein großes Sprengstofflager und haben Sprengarbeiten in Sachsen durchführen können. Das hat uns über die Zeit gerettet“, sagt er. Im Feuerwerksbereich habe es – wenn überhaupt – nur kleine Shows gegeben. „Das war natürlich nicht zufriedenstellend.“ Besonders schlimm sei die Absage der Silvesterveranstaltungen sowie das Verkaufsverbot gewesen. „Man muss die Artikel vorher ordern, in Vorkasse gehen und bleibt dann auf vollen Lagern sitzen.“

Neustart mit dem Turmleuchten

Das Turmleuchten sei nun die erste große Veranstaltung in diesem Jahr. Dass es nicht – wie traditionell geplant – am Neujahrstag stattfinden kann, sorgt bei ihm für gemischte Gefühle. „Im Winter sind Feuerwerke besonders schön – wenn es eine Schneedecke gibt, sorgen die Spiegelungen für zusätzliche Effekte“, erklärt er. Aber auch im Frühling sei ein solches Erlebnis schön – immerhin müsse niemand frieren. „Ich freue mich so oder so. Die Leute wollen wieder raus, sie wollen wieder auf Veranstaltungen gehen und was erleben.“

Von Katharina Ahlers