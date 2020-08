Rostock

Viele OZ-Leser sind auf der Seite von Rostocks Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen. Er will aufgrund der Corona-Krise das Feuerwerk an Silvester einschränken. Statt Böller am Stadthafen und selbst gekaufter Raketen am Strand von Warnemünde soll es zentrale Feuerwerke, bezahlt von der Stadt – nach pandemie-konformen Regeln geben.

Denn die Hansestadt plant nach OZ-Informationen, in diesem Jahr zumindest für die beiden größten Partymeilen in der Stadt ein Böller- und Feuerwerksverbot zu verhängen. „ Rostock muss diskutieren, wie wir mit den Hotspots umgehen – dem Strand in Warnemünde und dem Stadthafen. Wir können dem nicht freien Lauf lassen.“ Auch in anderen Städten des Landes wird längst über Szenarien zum Jahreswechsel diskutiert.

Wir haben die OZ-Leser gefragt: Wie finden Sie es, dass Madsen in Rostock zu Silvester Feuerwerk an beliebten Orten wegen Corona verbieten will?

Bisher haben 358 Teilnehmer abgestimmt. Und eine Mehrheit von 59,8 Prozent (214 Stimmen) sprach sich für die Idee von OB Madsen aus. Immerhin 38,8 Prozent (139) finden den Vorschlag der Stadtoberhauptes nicht gut.

Auch auf der Facebook-Seite der OZ wurde das Thema heißt diskutiert. Einige stellen die Gründe für Madsens Vorschlag in Frage. Geht es ihm wirklich um Corona, oder doch um den Feinstaub? Andere stimmen auch hier dem Vorschlag zu, wie Felipe Massimo Alvarez Gonzalez: „Die Erfahrung zeigt, dass viele Menschen an Silvester draußen zusammentreffen. Das heißt, dass dadurch potenziell eine gefährliche Situation und eine schnelle Übertragung des Virus wahrscheinlich ist. Im Zusammenspiel mit Alkohol und anderen Drogen kann es auch zu Nichteinhaltung der Regeln kommen. Das sollte verhindert werden. Ob das Feuerwerksverbot die richtige Entscheidung ist, wird ja eben diskutiert.“

Von OZ