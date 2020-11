Rostock/Schwerin/Grevesmühlen

Die Gewerkschaft der Polizei in Mecklenburg-Vorpommern hält ein generelles Feuerwerksverbot an Silvester für nicht umsetzbar. „Grundsätzlich ist natürlich alles gut, was dazu führt, Menschenmassen zu vermeiden, Notaufnahmen zu entlasten und Intensivbetten freizuhalten. Insofern hört sich ein solches Verbot erst mal gut an“, betont der Landesvorsitzende Christian Schumacher. „Normalerweise haben wir Silvester immer sehr viel mit Betrunkenen und Verletzten zu tun und da ist es gut, entlastet zu werden.“

Verstöße verhindern

Verbote würden allerdings nur dann Sinn ergeben, wenn diese auch konsequent – an allen Orten, nicht nur an bekannten Plätzen – durchgesetzt und kontrolliert werden. Das gehe, so Schumacher, an der Lebensrealität vorbei. „Alleine schon aus personeller Sicht frage ich mich, wie das gerade an Silvester machbar sein soll“, so Schumacher. „Es kann ja auch nicht das Ziel sein, Verstöße im Nachgang zu ahnden, sondern sie gleich zu verhindern.“

Die Aufforderung, auf die Böller in diesem Jahr zu verzichten, würde sicherlich von vielen Menschen berücksichtigt werden – jedoch nicht von allen. „Da fehlt mir der Glaube daran, dass ein Appell reicht“, sagt Schumacher. „Leider machen wir zu Silvester immer wieder die Erfahrung, dass sich viele nicht an die Vorschriften halten. Da wird dann auch mal betrunken eine Rakete in der Hand gezündet.“

Alternativen bieten

Der Landesvorsitzende hat Verständnis dafür, dass viele Menschen sich, gerade in diesem Jahr, einen schönen Jahresausklang wünschen. „Da müssen wir Alternativen bieten an Orten, an denen die Besucherzahl kontrollierbar ist und Abstände eingehalten werden können“, sagt er. Um Verletzungen durch Feuerwerkskörper zu vermeiden, würden sich eventuell Alternativen in Form von Lasershows eignen.

Die Händler hoffen indes, dass es keine Verbote geben wird. „Uns brechen schon die ganzen Hotels als Abnehmer weg, da die keine eigenen Feiern veranstalten werden“, sagt Michael Nagel, Inhaber eines Bastelladens in Grevesmühlen. „Natürlich kann ich die Argumente für ein Verbot nachvollziehen – für die Wirtschaft wäre das aber ein großer Verlust.“

Niederlande verbieten Feuerwerk

In den Niederlanden wird in diesem Jahr Silvesterfeuerwerk verboten. Damit soll verhindert werden, dass die wegen der Corona-Krise stark beanspruchten medizinischen Notdienste sich nicht auch noch um Verletzungen durch Feuerwerkskörper kümmern müssen.

Von Katharina Ahlers