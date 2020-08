Rostock

In der vergangenen Woche erst haben Bund und Länder das grundsätzliche Verbot von Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Gästen bis Jahresende verlängert. Und auch Silvester ist betroffen. So will Rostocks Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen Raketen und Böller verbieten, OZ-Leser diskutieren.

Bert Lehmann notiert: „Ich habe mal gelesen, dass an Sylvester etwa zehn bis 15 Prozent des jährlichen Feinstaubaufkommens freigesetzt werden – durch Feuerwerk. Das wäre dann wohl eher ein Grund. Wer schon mal im Ausland Silvester verbracht hat, wird möglicherweise auch zu der Erkenntnis kommen: Im Vergleich dazu ist Silvester hier eher wie der dritte Weltkrieg als ein feierlicher Jahresabschluss.“

Anzeige

Jasmin Wagner begrüßt das Vorhaben. „Schon allein der Tiere wegen.“ Felipe Massimo Alvarez Gonzalez fügt an: „Die Erfahrung zeigt, dass viele Menschen an Silvester draußen zusammentreffen. Das heißt, dass dadurch potenziell eine gefährliche Situation und eine schnelle Übertragung des Virus wahrscheinlich ist. Im Zusammenspiel mit Alkohol und anderen Drogen kann es auch zu Nichteinhaltung der Regeln kommen. Das sollte verhindert werden. Ob das Feuerwerksverbot die richtige Entscheidung ist, wird ja eben diskutiert.“

Weitere OZ+ Artikel

Samantha Herbst schreibt: „Perfekt. Darauf warte ich seit Jahrzehnten. Weg mit dem sinnlosen Geballer und der extremen Luftverschmutzung an Silvester.“

Kommentar: Es geht auch ohne Knall!

Kerstin Fischer indes meint: „Und wieder wird was auf Corona geschoben. Das Thema mit dem Feinstaub war letztes Jahr auch schon da. Und jetzt bekommen sie es durchgesetzt.“ Andre Lauermann ergänzt: „Das soll schon die ganzen Jahre verboten werden wegen angeblichen Feinstaubs. Da kommt Corona doch jetzt recht.“ Jens Paulick mutmaßt: „Wahrscheinlich sollen dann auch keine Partys stattfinden. Keine Silvesterraketen? Da werden dann wieder mal ein paar tausend Leute arbeitslos. Dann soll aber niemand negativ über die finanzielle Versorgung von Arbeitslosen nachdenken.“

Von Juliane Lange