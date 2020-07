Stadtmitte

Gibt es in Rostock schon bald keine Fichten mehr? Das Sterben der Nadelhölzer schreitet im gesamten Stadtgebiet immer schneller voran, warnt das Rathaus in einer aktuellen Mitteilung. In der Rostocker Heide hat zuletzt zum Beispiel ein großer Bestand bei Torfbrücke innerhalb von zwei Wochen sämtliche Nadeln verloren. Und auch in öffentlichen Grünanlagen oder städtischen Vorgärten fallen immer mehr fast tote oder bereits abgestorbene Fichten auf.

„Zurzeit gehen beim Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Landschaftspflege durchschnittlich fünf Fällanträge zu Fichten pro Tag ein. Das ist an Dramatik nicht zu überbieten“, sagt Rostocks Umweltsenator Holger Matthäus (Grüne). Zum Vergleich: 2019 waren bei insgesamt 146 Fällanträgen 43 Fichten betroffen, in diesem Jahr sind es bei 180 Anträgen schon 135 Fichten. „Die Zahl ist stark steigend“, teilt das Rathaus dazu mit.

Neuer Friedhof verliert Wahrzeichen

Auf dem Neuen Friedhof mussten bereits im vergangenen Winter zwei Fichten-Alleen abgeholzt werden. Dabei standen die insgesamt 65 Bäume unter Denkmalschutz. Die Nadelhölzer waren jedoch derart stark vom Borkenkäfer befallen, dass sie nicht mehr gerettet werden konnten. Der Neue Friedhof verlor damit ein Wahrzeichen.

Mit der Sitkafichtenlaus ist in diesem Sommer nun ein weiterer Schädling hinzugekommen, der den Bäumen extrem zusetzt. Mit ihren grünen Körpern und rotbraunen Augen sehen die Läuse ein bisschen wie Aliens aus. Sie saugen an den Nadeln der Bäume und vermehren sich so rasant, dass die Fichten innerhalb kürzester Zeit sterben. „Vor anderthalb Wochen waren die Bäume noch komplett grün, jetzt sehen sie aus wie Kratzbürsten. Das hat uns aus dem Nichts erwischt“, schildern zum Beispiel Rostocks Stadtförster die Entwicklung.

Milder Winter hat Vermehrung begünstigt

Der milde Winter begünstigte die Vermehrung des Schädlings. Normalerweise erholen sich die Fichten von dem Lausbefall wieder – dafür sind die Gebirgsbäume jedoch auf viel Niederschlag angewiesen. Durch die extreme Trockenheit und Hitze der vergangenen Jahre sind die Bestände bereits stark geschwächt. „Bei geschädigten noch jungen Bäumen dürfen wir aber nie die Hoffnung aufgeben“, sagt Umweltsenator Matthäus. Er empfiehlt privaten Eigentümern, ihre Fichten regelmäßig zu wässern, um sie zu stärken. „Vielleicht kann damit die eine oder andere gerettet werden.“

„Zurzeit gehen beim Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Landschaftspflege durchschnittlich fünf Fällanträge zu Fichten pro Tag ein.“ Holger Matthäus (Grüne), Umweltsenator Rostock Quelle: Ove Arscholl

Für die Vielzahl der Bäume im Stadtgebiet und in der Rostocker Heide sei das aber nicht möglich. Bei Nachpflanzungen an solchen Standorten wäre es wichtig, etwas Gartenkalk einzuarbeiten, teilt die Stadtverwaltung mit. Denn der Boden sei durch den Nadelfall zum Teil übersäuert. „In jedem Fall sollte dann aber eine andere Baumart ausgewählt werden“, heißt es.

„Erfreulich ist jeder Baum, der noch vital ist“

Das Stadtforstamt pflanzt in der Rostocker Heide bereits seit Jahren Eichen und Laubholz an den Fichten, um eine bessere Durchmischung und dadurch mehr Stabilität zu erreichen. Insgesamt verteilen sich die Fichten hier auf einer Fläche von 500 Hektar; die Gesamtfläche des Stadtwaldes beträgt 6000 Hektar. Viel Geld werden Rostocks Förster für das anfallende Fichtenholz nicht mehr bekommen: Durch das zunehmende Waldsterben sind die Holzpreise stark gesunken.

Experten hatten bereits vor einigen Jahren darauf hingewiesen, dass die Fichten unter dem Klimawandel sehr leiden und vielleicht sogar komplett als Baum in Mitteleuropa ausfallen werden. „Erfreulich ist also jeder Baum, der noch vital ist“, betont das Rathaus. Die Stadt vergibt auch private Baumpatenschaften für öffentliche Bäume. Senator Matthäus appelliert zugleich: „Klimaerhitzung stoppen heißt Kohlendioxid vermeiden: beim täglichen Konsum, bei der Mobilität und beim Energieeinsatz.“

