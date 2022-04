Filmpremiere im Rostocker Liwu: OZ verlost Tickets für „Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush“

Rostock

Am 27. April ist der Film „Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush“ als Vorpremiere im Rostocker Lichtspieltheater Wundervoll zu sehen. Beginn ist um 19 Uhr im Metropol-Kino (Barnstorfer Weg 4). Es gilt die 2G-Regel sowie Maskenpflicht. Nach dem Film ist ein Gespräch mit Regisseur Andreas Dresen und Hauptdarsteller Alexander Scheer geplant.

Die OZ verlost 3 x 2 Tickets für die Vorpremiere in Rostock: Interessierte können bis Montag, den 25. April, hier folgende Frage beantworten: In welchem verfilmten Biopic hat Alexander Scheer die Hauptrolle gespielt? a) „Gundermann“, b) „Lindenberg! Mach dein Ding“ oder c) „Werk oder Autor“?

Wer lieber auf Nummer sicher gehen will, kann sich Tickets auch unter www.liwu.de kaufen. Sie kosten 7,50 Euro, ermäßigt 6 Euro und für alle unter 21 Jahren sogar nur 5 Euro.

Wenn Sie mehr zum Film erfahren wollen, können Sie hier alles dazu nachlesen. Bundesweiter Kinostart von „Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush“ ist am 28. April 2022.

