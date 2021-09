Filmstart in MV: James Bond rettet die Welt – und die Kinos im Land

Rostock

Für Darsteller Daniel Craig ist er das Ende seiner Karriere als Geheimagent James Bond – für die Kinos in MV soll er den Neustart nach der Corona-Krise symbolisieren: Der Film „Keine Zeit zu sterben“ hat schon in den ersten Nachtvorstellungen am Donnerstag um 0.07 Uhr zahlreiche Filmfans in die Kinosäle des Landes gelockt. Oliver Fock, Geschäftsführer der Cinestar-Kette, ist optimistisch. „Das wird ein bombastischer Kinoherbst.“

Im Rostock Cinestar-Kino „Capitol“ herrschte am Donnerstag zu Beginn der 15-Uhr-Vorstellung gebannte Stille, als James Bond das erste Mal seit sechs Jahren wieder auf der großen Leinwand erscheint. Die Vorführung ist zwar nicht ausverkauft. Für alle drei Abendvorstellungen gab es bereits um 14 Uhr keine Karten mehr. Für 2,5 Stunden zieht der Film die rund 50 Zuschauer in seinen Bann. In vielen Gesichtern spiegelt sich wider, wie sie mit 007 mitfiebern.

„Wir haben die Filme schon immer geguckt“

Christa Finkel (77) und Anneliese Gerull (70) freuten sich sehr: „Wir haben die Filme schon immer geguckt. Alle. Sean Connery war super, aber Daniel Craig jetzt auch.“ Seit Corona, sagt Anneliese Gerull, geht sie nur ab und zu mit den Enkeln ins Kino. Als die Seniorinnen hörten, dass der Geheimagent im Auftrag Ihrer Majestät wieder in die Kinos kommt, war für beide klar: Den wollen sie unbedingt sehen.

Wolfram Drangmeister (59) ging es ähnlich: „Ich bin mit Roger Moore groß geworden.“ Seit er „Der Spion, der mich liebte“ damals in England gleich mehrmals im Kino sah, ist Bond seine Leidenschaft. Am Donnerstag hatte er gemeinsam mit seiner Frau Karten gekauft und freute sich riesig, dass der neue Bond „jetzt endlich läuft und der Filmstart sogar in die Urlaubszeit fällt“. Bestimmte Erwartungen hatte er vor der Aufführung nicht: „Die letzten beiden haben mir sehr gefallen. Ich lasse ihn auf mich zukommen.“

Vor dem Eingang im Rostocker Cinestar hatte sich eine lange Schlange mit Kinobesuchern gebildet. Quelle: Martin Börner

Bond-Film ist für Kinos in MV „schweinewichtig“

„Der Bond-Film ist schweinewichtig für uns“, sagt Cinestar-Chef Fock. In allen Cinestar-Kinos in MV, also in Rostock, Stralsund, Greifswald, Wismar, Waren und Neubrandenburg, laufe er in mindestens zwei Sälen. Fock hat ihn schon gesehen und ist begeistert: „Das ist ein würdiger Abschluss für Daniel Craig als Bond.“

Und 007 soll nur den Auftakt bilden: „Im Herbst und im Winter kommen noch zahlreiche weitere Blockbuster“, kündigt Fock an. „Wir haben einen positiven Filmstau von Produktionen, die wegen Corona nicht in die Kinos kamen.“ Die Filme hätten auch keinen Staub angesetzt, versichert Fock ironisch.

Neuer Marvel-Streifen „Venom“ startet Mitte Oktober

Am 21. Oktober laufe etwa der neue Marvel-Superheldenstreifen „Venom“ an, eine Woche später der Disney-Animationsfilm „Ron läuft schief“ und am 11. November der neue Til-Schweiger-Film „Die Rettung der uns bekannten Welt.“

Für den Kinobesuch gelten laut Fock weiterhin einige Corona-Regeln: „Wir lassen zwischen verschiedenen Gruppen oder Familien je einen Platz frei.“ Snacks und Getränke werde in den Foyers zwar angeboten. Um lange Warteschlangen zu vermeiden empfiehlt Fock aber, diese im Internet vorzubestellen. Und vielleicht das Wichtigste für eingefleischte Kino-Fans: „Im Saal wird kein Eis verkauft.“

Cinestar-Chef fürchten Konkurrenz durch Streamingdienste nicht

Insgesamt gehe des Cinestar derzeit angesichts der Ausfälle durch Corona ganz gut, betont Fock: „Acht Monate Schließung und 2500 Mitarbeiter auf Kurzarbeit Null – das war knallhart. Aber inzwischen schreiben wir wieder eine schwarze Null.“ Auch die Konkurrenz durch die in der Pandemie so beliebten Streamingdienste fürchte er nicht. „Es gibt Studien, dass Streaming-Nutzer auch treue Kinogänger sind. Und das gemeinsame Weinen und Lachen in einem Kinobesuch – da kann Streaming nicht mithalten.“

Als die Kinos geschlossen waren, wurden einige Kinofilme direkt bei Streamingdiensten veröffentlicht. Das gebe es aber jetzt nicht mehr, sagt Fock. „Mir ist zumindest kein Film bekannt, der jetzt noch zuerst im Streaming landet.“

Größere Sorge: Personalmangel

Seine größere Sorge ist der Personalmangel: „Wegen der langen Kurzarbeit sind gerade geringfügig Beschäftigte und Teilzeitkräfte abgewandert.“ Dabei erwarte die Mitarbeiter ein ganz besonderer Bonus, verspricht Fock: „Jeder hat bei Cinestar eine Kino-Flatrate.“ Man könnte sich also etwa den neuen Bond anschauen, so oft man will.

In Rostock waren die Besucher des „Capitols“ nach der Vorführung sehr zufrieden: „Das war ein sehr intimer Bond“, erzählt Wolfram Drangmeister. Der Film werde ihm daher wohl auch noch lange in Erinnerung bleiben. Seine Frau kann ihr Lächeln nicht verbergen. Auch ihr hat „Keine Zeit zu sterben“ gut gefallen.

„Spektakulär!“ – so fand Christa Finkel den Film. Anneliese Gerull schließt sich an: „Die Landschaften waren fantastisch!“ Der Film habe sie sehr berührt. Am Ende habe sie sogar geweint. Beide sind froh, dass Frauen in den Daniel Craig-Filmen nicht mehr als reine Sexobjekte behandelt werden. „Die haben selbst auch was drauf.“

Von Antonia Francke und Axel Büssem