Finale beim OZ-Eisdielentest 2021: Wer holt sich den Landestitel?

Rostock

Von knappen Kopf-an-Kopf-Rennen bis hin zu klaren Favoriten: Der große OZ-Eisdielentest hatte von der Spannung her alles zu bieten. Eine Woche lang konnten die OZ-Leser für ihren Favoriten in elf verschiedenen Regionen abstimmen. Insgesamt 3514 Personen gaben ihre Stimmen für die leckersten Kugeln zwischen Grevesmühlen und der Insel Usedom ab, um sie so für das Finale und den Kampf um den Landestitel zu nominieren. Nun stehen die Sieger fest.

Leider hat es auch in diesem Jahr wieder Manipulationsversuche gegeben. Einige Teilnehmer versuchten dank technischer Hilfsmittel, mehrfach für ihren Favoriten abzustimmen. Das wurde vonseiten der OZ bereinigt, so dass hier die offiziellen Ergebnisse zu sehen sind.

Die Finalisten beim OZ-Eisdielentest in Mecklenburg

In der Region Grevesmühlen beteiligten sich 488 Menschen an der Abstimmung. Und am Ende wurde es noch einmal richtig knapp. Mit gerade einmal drei Stimmen Vorsprung setzte sich „DeinLiebstesEis“ in Herrnburg (109) gegen die Eisterrasse am Bürgerpark in Grevesmühlen (106) durch. Auf Platz drei mit 99 Stimmen landete Scheel’s Eisdiele in Dassow.

Eindeutiger wurde es bei der Abstimmung in der Region Wismar. 151 von 245 OZ-Lesern stimmten für Werners Eiscafé in Wismar. Auf Platz zwei und drei kämpften sich Panow’s Eisdiele in Bobitz (43) und das Wismarer Eiscafé Al Porto (28).

Wer wird die beste Eisdiele MV’s 2021: Stimmen Sie hier im Finale ab!

Klar gegen seine Konkurrenz durchsetzen konnte sich auch „Softeis-Mai“ in Neubukow. Fast 50 Prozent der Umfrageteilnehmer stimmten für diese Eisdiele in der Region Bad Doberan. Das Eiscafé Katharina in Kühlungsborn belegte Platz zwei, dicht gefolgt von der Coco Eismilchbar in Bad Doberan. Insgesamt stimmten hier 192 Teilnehmer ab.

Zu einem Kopf-an-Kopf-Rennen kam es in Rostock. Die 577 OZ-Leser, die hier voteten, machten es bis zum Schluss spannend. Am Ende konnte sich die Eisscholle in der Waldemarstraße mit 216 Stimmen gegen das Eiscafé Milano im Rostocker Hof mit 184 Stimmen durchsetzen. Platz drei sicherte sich die Eiswerkstatt in der Kröpeliner Straße.

Die Finalisten beim OZ-Eisdielentest in Vorpommern

109 Personen wollten in der Region Ribnitz-Damgarten ihren Favoriten vorne sehen. Der Gewinner ist das Eiscafé Glassissimo im Dierhäger Ortsteil Neuhaus. Es konnte die Barther Eismanufaktur und Janny’s Eisladen in Barth klar auf Platz zwei und drei verweisen.

Ähnlich fiel das Ergebnis auch in der Region Grimmen aus, wo sich 54 Teilnehmer beteiligten. Mit mehr als der Hälfte der Stimmen konnte die Eisdiele in Langsdorf sich gegen ihre Konkurrenz durchsetzen. Platz zwei teilen sich in diesem Fall mit gleicher Stimmzahl Petis Eiscafé „Am See“ in Franzburg und die Milchbar in Grimmen.

Souverän gewann auch das Eiseck Damitz seinen Regionalausscheid in der Region Stralsund. Mehr als 60 Prozent der 359 OZ-Leser stimmten für die Eisdiele in Prohn. Platz zwei – das Kurhaus Devin in Stralsund – und Platz drei – Lessings Eisladen in Stralsund – konnten da den Spitzenplatz nicht streitig machen.

Die Führung hat sich auch das Fähreck Trent auf der Insel Rügen nicht nehmen lassen. 443 der 755 Umfrageteilnehmer sagten, dass es dort das beste Eis gibt. Auf Platz zwei landete Manus Schlemmereck in Samtens und auf Platz drei der Eishafen in Schaprode.

Eindeutig wurde es auch in der Region Greifswald: Fast 70 Prozent der 75 Teilnehmer sprachen sich für die Kontor Eismanufaktur in Greifswald aus. Die Il ponte Gelateria in Greifswald und das Sorriso in Greifswald müssen sich somit mit Platz zwei und drei zufriedengeben.

Eine Überraschung gab es auch auf der Insel Usedom nicht. Der Vorjahressieger war auch in diesem Jahr wieder der haushohe Favorit. Knapp 87 Prozent der 647 OZ-Leser stimmten für das Eiscafé Moritz in Koserow. Auf Platz zwei landete das Eiscafé Iris, knapp vor dem Gelatoni in Zinnowitz.

So geht’s jetzt beim OZ-Eisdielentest weiter

Die oben Genannten treten gemeinsam mit dem Gewinner aus der Region Binnenland, der Konditorei und dem Eiscafé Kentzler in Dobbertin, gegeneinander an, um die beste Eisdiele unter sich auszumachen. Stimmen Sie hier für Ihren Favoriten ab! Die Abstimmung läuft bis zum 19. September um 12 Uhr.

Absahnen kann aber nicht nur eine Eisdiele, sondern auch Sie: Unter allen Leserinnen und Lesern, die einen Vorschlag eingereicht haben oder an einer der Umfrage teilgenommen und sich registriert haben, verlosen wir ein Jahr lang Gratis-Eis der Lieblingseisdiele – das entspricht einem Gutschein im Wert von 500 Euro.

Von Ann-Christin Schneider