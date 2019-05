Rostock

Die Mücken sind scheinbar angriffslustig: Immer wieder schlägt Anton Shults um sich, wälzt sich sogar auf dem Boden. Dabei ist gar keine Mücke zu entdecken – nicht mal der 26-Jährige selbst sieht sie. Shults hat sich den Angriff der Plagegeister nur ausgedacht, improvisiert einen Kampf zwischen Mensch und Insekt.

Wer – wie der gebürtige Russe – professioneller Tänzer am Rostocker Volkstheater sein will, der braucht neben Talent nämlich auch Fantasie. Das und vieles mehr erfahren rund 300 Zuschauer am Sonnabendvormittag bei der vierten OZ-Theaterwerkstatt. Zum Finale der Veranstaltungsreihe steht die kleinste und internationalste Sparte des Hauses im Mittelpunkt. Zu den acht Mitgliedern der Tanzcompagnie gehören Männer und Frauen mit Wurzeln in Ungarn, Italien, Deutschland, Frankreich, Russland, Japan und Taiwan.

Profi-Tänzer kommunizieren auf Englisch

„Deshalb sprechen wir auch englisch miteinander“, erzählt Compagnie-Chefin Katja Taranu den interessierten Zuhörern. Neben rund drei Auftritten pro Woche steht für die Ensemblemitglieder jeden Tag mehr als eine Stunde Training an – intensives Aufwärmen gehört natürlich dazu. „Alle, die bei uns tanzen, haben das auch studiert. Einziger Unterschied zu Leistungssportlern ist, dass wir nicht regelmäßig an Wettbewerben teilnehmen“, erklärt die 47-Jährige, die das, was sie den Tänzern beibringt, immer noch selbst vor- und mitmacht.

Was für die Schauspieler des Theaters der Text ist, sind für die Tänzer die Schrittfolgen, die auswendig und in der richtigen Reihenfolge sitzen müssen. „Wir haben nämlich leider auch keine Souffleusen, also niemanden, der uns aushilft, wenn wir mal nicht weiter wissen“, sagt Natalie Shults, die als Assistentin Taranus das Training leitet.

Zeitgenössischer Tanz zeigt Elemente der Akrobatik

Das besteht auch aus Ballett-Übungen in den klassischen fünf Positionen, wie sie vor hunderten von Jahren schon getanzt wurden. Die passende Klavierbegleitung dazu gibt es von Repititor Ralph Zedler täglich live. „Beim zeitgenössischen Tanz nehmen wir dann etwas modernere Musik aus der Konserve“, gibt Shults weitere Einblicke. Bei dieser Form, die im Rostocker Theater hauptsächlich geboten wird, „gibt es viele englische Begriffe und akrobatische Elemente. Die Tänzer haben eher einen runden als den gestreckten Rücken und wir arbeiten mehr in den Boden als in die Höhe“, so die Trainerin weiter.

Was bei den Profis der Compagnie so leicht aussieht, ist das Ergebnis jahrelanger Übung. Viele der Tänzer haben schon im Kindesalter angefangen. Ausnahme ist Daniele Varallo. „Ich bin eigentlich gelernter Fachkrankenpfleger für Intensivpflege“, sagt er fast entschuldigend in Richtung Publikum. Dass der 36-Jährige erst sein halbes Leben lang tanzt und damit viel später anfing, als die anderen, hätte von den Zuschauern sicher keiner bemerkt.

Mehr als 1000 Besucher blicken hinter die Kulissen

„Ich bin beeindruckt, wie schnell sich die Tänzer neue Schrittfolgen merken und dann auch gleich intus haben“, sagt Besucher Frank Plitzkow. Zusammen mit Tochter Coralie hat er in der ersten Reihe Platz genommen, was der Achtjährigen einen unverhofften Auftritt einbringt. „Ich fand es toll, dass ich den Tänzern unsichtbare Bälle zuwerfen durfte“, sagt Coralie nach der Improvisationsübung für die Profis.

Mit dem Mädchen mitgekommen ist ihre Freundin Marie Charlott Scheel. „Ich tanze selber, aber kein Ballett mehr, sondern Hip Hop“, erklärt die Zehnjährige. Der Blick hinter die Kulissen der Tanzcompagnie hätte sie deshalb besonders begeistert. „Sollte es nochmal so eine Theaterwerkstatt geben, werden wir auf jeden Fall wieder kommen“, so Frank Plitzkow, der regelmäßig Gast der Rostocker Bühne ist.

Für die mehr als 1000 Gäste der vier OZ-Theaterwerkstätten hat sich der Besuch nicht nur durch die besonderen Einblicke gelohnt. Wer bei mindestens drei Veranstaltungen dabei war und das durch einen Stempel belegen konnte, landete in der Lostrommel. Für sechs der Besucher gab es deshalb am Sonnabend auch Preise – unter anderem Theatergutscheine. Denn die Lust aufs Zuschauen und Zuhören war durch die Veranstaltungsreihe bei den Besuchern auf jeden Fall geweckt worden.

