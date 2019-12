Im Rathaus tagt am Mittwoch zum letzten Mal in diesem Jahr die Rostocker Bürgerschaft. Davor protestierte eine Menschenkette auf dem Neuen Markt für mehr lokale Klimaschutzmaßnahmen. Die Aktivisten von „Rostock for Future“ überreichten zudem einen Maßnahmenkatalog an OB Claus Ruhe Madsen.