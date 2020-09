Laage/Rostock

5000 Schutzmasken für den Rostocker Zoo. Das gefällt auch Eisbär Akiak. Munter schwimmt das 600 Kilo schwere Tier an den Glasscheiben im Polarium vorbei und begeistert die Spender. Die Geschäftsführer der BM Bioscience Technology GmbH Laage, Jens Sieder und Gary Wei, haben am 11. September die ersten 5000 in Mecklenburg-Vorpommern hergestellten Schutzmasken als Spende an Rostocks Zoodirektor Udo Nagel übergeben.

Erlös der Maskenspende für den Artenschutz

„Wir sind sehr dankbar über das besondere Geschenk in außergewöhnlichen Zeiten, weil wir den Mund-Nasen-Schutz sehr gut im Besucherverkehr gebrauchen können“, freut sich Nagel. In Tierhäusern und Shops des Zoos muss eine Schutzmaske getragen werden. Wird diese vergessen, könne sie an den Eingängen erworben „Der Erlös von einem Euro pro Maske fließt direkt in unsere Artenschutzprogramme“, kündigt der Zoodirektor an.

Die Produktion der Masken in Laage ist angelaufen, die ersten Bestellungen werden abgearbeitet. Quelle: Bioscience Technology Laage

In Laage ist inzwischen die Produktion medizinischer Gesichtsmasken angelaufen. Offizieller Produktionsstart ist in der kommenden Woche. „Wir haben in den letzten zwei Monaten die Maschinen eingestellt und viel ausprobiert“, informiert Sieder. Es wurden Muster hergestellt für externe Prüflabore. Die haben dem deutsch-chinesischen Biotech-Unternehmen inzwischen bestätigt, dass die Produkte die höchste Klasse von OP-Masken erreichen. Die Zertifizierung wurde erteilt. Damit dürften diese Schutzmasken die ersten „made in Mecklenburg-Vorpommern“ sein, wie Sieder betont, „ich kenne keine anderen zertifizierten Masken im Land.“

Bis zu zwei Millionen Gesichtsmasken im Monat

„Uns war es wichtig, ein sicheres Produkt herzustellen“, ergänzt Gary Wei, „nun können wir aktiv in den Verkauf starten.“ Die ersten Bestellungen von Kliniken und Schulen im norddeutschen Raum sind eingegangen. Mit der Bearbeitung der Aufträge wurde in der vergangenen Woche begonnen. Im Werk in Laage können bis zu zwei Millionen Schutzmasken pro Monat hergestellt werden. Die Masken bestehen aus hochwertigen, unbedenklichen Vliesstoffen, haben verstellbare Nasenbrücken und elastische Ohrbänder. Die Materialien kommen aus Europa, größtenteils aus Deutschland. „Auch für kleinere Köpfe, also Kinder, können bei Bedarf Gesichtsmasken geliefert werden mit kürzeren Ohrbändern“, sagt Sieder.

Zehn Millionen Euro in Werk investiert Das deutsch-chinesische Unternehmen Bioscience Technology in Laage wurde 2017 gegründet. Es ist ein Joint Venture der deutschen MedTec-Holding GmbH Rostock und der chinesischen Firma Biolight Healthcare GmbH. 2019 ging das Werk in Laage in Betrieb, in das Bioscience Technology zehn Millionen Euro investiert hat. Hier sollen medizinische Filtersysteme für den internationalen Markt produziert werden, die Dialysatoren befinden sich gerade in der finalen Zertifizierung. Noch im Herbst soll mit der Herstellung der Geräte begonnen werden. Die Produktionspalette wurde nun um zertifizierte medizinische Gesichtsmasken erweitert.

Das 2017 gegründete Unternehmen ist mit Medizinprodukten vertraut, stellt eigentlich Dialysatoren für Nierenkranke her. Zehntausende wurden davon bislang produziert, „allerdings zunächst nur für ein sehr umfangreiches Zulassungsverfahren“, wie die Chefs berichten. Es müssten riesige Mengen dieser Filtersysteme für unzählige Tests an Labore geliefert werden, bevor dieses Medizinprodukt seine Zulassung bekommt. Durch Corona habe sich der Prozess leider verzögert. „Aber im Oktober erwarten wir die Prüfer zu einem letzten Audit in unserem Werk in Laage“, informiert Sieder. „Und dann wollen wir noch im Herbst mit der regulären Produktion beginnen.“ Die Dialysatoren kommen bei Autoimmunkrankheiten, Stoffwechsel- und Nierenerkrankungen sowie bei Sepsis zur Anwendung und werden für den internationalen Markt produziert.

Reinraum zur Herstellung der Medizinprodukte

„Wir haben einen zertifizierten Reinraum, in dem wir die hochsensiblen Produkte streng kontrolliert herstellen können“, erklärt Geschäftsführer Sieder. Hier wurde auch die Produktionsmaschine für Schutzmasken installiert. Die hatten die chinesischen Partner über einen Maschinenbauer in China Ende Mai anliefern lassen. Bioscience Technology in Laage ist ein Joint-Venture-Unternehmen der deutschen MedTec-Holding GmbH Rostock und der chinesischen Firma Biolight Healthcare GmbH.

Eva Gerulyte bei der Verpackung der Masken, 50 Stück je Box. Quelle: Bioscience Technology

Für die Maskenproduktion wurden bisher drei neue Mitarbeiter eingestellt. Abhängig von der Nachfrage werde der Pool erhöht. „Wir produzieren nachhaltig und regional“, betont Firmenchef Sieder, froh darüber, dass die Masken aus Laage „die höchsten Leistungsanforderungen für medizinische Gesichtsmasken“ erfüllen. Sie schützen den Patienten gegen infektiöse Keime, jeden Träger gegen Spritzer möglicher kontaminierter Flüssigkeiten. In der aktuellen Situation könne damit das Risiko, andere mit dem Coronavirus anzustecken, deutlich reduziert werden.

Eisbär Akiak beobachtet die Maskenträger im Polarium gelassen durch die Scheibe seines Wasserbeckens. Der chinesische Bioscience-Chef Gary Wei ist beeindruckt von der stattlichen Größe des Drei-Meter-Tieres und muss dies mit seiner Kamera festhalten. „Wow, everyone should see that“, sagt Wei, „of course only with mask.“ Das sollte jeder sehen, natürlich nur mit Maske.

Von Doris Deutsch