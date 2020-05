Marienehe

Wer ausgefallene Fischspezialitäten zu moderaten Preisen sucht, dürfte im kleinen Fischlädchen des Fischgroßhandels „Venfisk“ im Rostocker Fischereihafen sicherlich fündig werden. 117 Produkte hat Geschäftsführerin Katrin Cziwerny im Angebot.

Ihre neuesten kulinarischen Schätze stammen von der kleinen schwedischen Insel Klädesholmen: „ Schwedenhappen“ heißt die süßlich eingelegte Heringsspezialität in den bunten Gläschen, die es in so exotisch anmutenden Geschmacksrichtungen wie Sandelholz, Piment, schwarze Johannisbeere oder Sahne-Kaviar gibt. „Die haben sich inzwischen zum Renner entwickelt“, so Cziwerny. „Die Kunden kommen aber in erster Linie, um unseren Heilbutt zu kaufen und ihn in der heimischen Räuchertonne zu räuchern“, sagt sie.

„Die Liebe zum Fisch hat mir mein Vater vermittelt“

Zu den Klassikern gehören seit Jahren die aus DDR-Zeiten bekannten „Warnemünder Spezialitäten“, die Venfisk-Gründer Hermann Cziwerny neu aufgelegt hat und sich dafür 2006 die Marke eintragen ließ. Die Rezepturen von der früheren FPG Warnemünde hatte er sich als ehemaliger Produktionsleiter gesichert. Zum Sortiment gehören neben Klassikern wie dem „Warnemünder Gabelrollmops“, den es auch wahlweise mit Chili- oder Weinnote gibt, auch modernere Rezepturen, wie Gabelrollmops mit Aprikose oder Backpflaume befüllt – von Chefin Katrin Cziwerny auch liebevoll als Fischpraline bezeichnet.

„Die Liebe zum Fisch hat mir mein Vater vermittelt“, sagt die 53-Jährige. „Genauso, wie die Vielfalt an Möglichkeiten, was man alles daraus machen kann.“ Das schwimmende Meerestier habe nicht nur eine große kulinarische Liebhaberschaft. „Fisch ist auch ein Stück Heimat“, sagt Cziwerny. Das zeigt sich auch an den Kunden: „Viele sind ehemalige Hochseefischer, die zur Fangflotte des Fischkombinats gehörten“, weiß Cziwerny. Klar, dass im kultigen Fischladen neben der tiefgefrorenen Ware auch so manche Geschichte über den Ladentisch geht.

Viele Kunden sind ehemalige Hochseefischer

Und Geschichten kann auch Firmengründer Hermann Cziwerny erzählen, der viele Jahre als Hochseefischer, Produktions- und Fangleiter im Fischfang Rostock zur See fuhr. Er schipperte über fast alle Weltmeere von Alaska bis in die Antarktis, bevor er der Familie zuliebe als Produktionsleiter der FPG Warnemünde an Land ging. Niedergeschrieben hat der heute 78-Jährige seine Erlebnisse nun in dem Buch „Stürmische Zeiten – Auf See und an Land“, das ebenfalls im Shop erhältlich ist.

Anfänge ohne Kunden und Lieferanten

1991 gründete er gemeinsam mit dänischen Partnern sein Unternehmen „Venfisk“. „In Dänemark gab es schon eine Firma dieses Namens“, sagt Katrin Cziwerny. Namensgeber der dortigen Venfisk AS war Vendsyssel, der nördlich gelegene Zipfel Dänemarks, der bekannt ist für seine Verbundenheit zum Fischfang.

Er fuhr viele Jahre als Hochseefischer, Produktions- und Fangleiter im Fischfang Rostock zur See und gründete den Fischgroßhandel „Venfisk“: In dem Buch „Stürmische Zeiten – Auf See und an Land“ schildert Hermann Cziwerny nun sein Leben Quelle: Dietmar Lilienthal

„Gestartet ist mein Vater zu Hause, in den eigenen vier Wänden – zunächst ohne Kunden oder Lieferanten“, erzählt Cziwerny. Einige Jahre lang sei er Tausende Kilometer durch die Lande gefahren, um Kontakte aufzubauen – unter anderem nach Österreich und Polen, bis das Unternehmen 1993/94 langsam Fahrt aufgenommen habe.

1998 kam Tochter Katrin als Seiteneinsteigerin in die Firma und übernahm 2007 das Unternehmen. „Damals war ich Anfang 30, das war schon eine Herausforderung“, sagt Cziwerny. Zumal die studierte Agraringenieurin eigentlich andere Berufswünsche hatte. „Ich wollte immer mit Tieren arbeiten, zum Beispiel in einer Tierarztpraxis oder im Bereich Pferdezucht. Jetzt sind es Tiefkühlfische, aber letztlich bin ich den Tieren treu geblieben“, sagt sie und lacht. Auch wenn sie sich in das Thema Fisch erst einmal habe einarbeiten müssen. „Ich war unter anderem in Schweden in der Produktion, in Dänemark im Großhandel und habe dort das Fisch-ABC gelernt.“ Obwohl sie nie im Büro sitzen wollte, sei sie nun doch genau dort gelandet – und das noch mit Blick auf die Warnow. „Heute macht es mir einen Riesenspaß, weil ich gemerkt habe, dass ich unglaublich gern verkaufe und berate“, sagt Cziwerny.

Von fünf Sorten Fisch zu mehr als 300 Artikeln

Angefangen habe alles mit fünf Sorten Fisch. Heute hat Cziwerny mehr als 300 Artikel im Sortiment. „Vom Heringsgläschen übers Fischfilet bis hin zur Räucherrohwahre und Heringen in Fässern“, so Cziwerny. Die Kunden reichen von kleinen Fischhändlern über Gastrobetriebe bis zu Räuchereien und Fischindustrie und kommen aus Deutschland, Polen, Österreich und Osteuropa. Rund 2000 Tonnen Fisch setze das Unternehmen aktuell jährlich im Fischgroßhandel um.

Die Fische stammen hauptsächlich aus Skandinavien. „Heilbutt, Rotbarsch, Lachsfilet und der norwegische Hering aus der Nordsee“, zählt Cziwerny auf. „Wir vertreiben aber auch Hering, Dorsch und Flunder aus der Ostsee, die wir von regionalen Anbietern beziehen.“

Rostocks Familienbetrieb im Jahr 2018

Zudem arbeite das Unternehmen mit kleinen Marinaden-Herstellern aus dem Raum Mecklenburg zusammen. „Wir liefern die Sauerlappen und kaufen Erzeugnisse wie Rollmops, Bismarck- und Brathering im Eimer, mit denen wir Gastronomie und Fischhandel beliefern.“

Und das alles in Familie: Vor zwei Jahren wurde der Fischgroßhandel von der Hansestadt als „ Rostocks Familienbetrieb im Jahr 2018“ ausgezeichnet. Neben Vater Hermann arbeiteten auch Cziwernys Schwester und ihr Sohn Julius, ein gelernter Koch, zeitweise in der Firma. Weil sich dieser inzwischen beruflich neu orientiert habe, setze die Chefin, was die Nachfolge betrifft, auf ihre zwei Töchter. „Das Unternehmen soll auf jeden Fall auch künftig in Familienhand bleiben“, betont sie.

Firmenchefin ist auch privat Fischfan

Auch privat sind alle Generationen der Familie Fischfans: „Einmal die Woche kommt bei uns Fisch auf den Tisch“, sagt Cziwerny. Ihren Lieblingsfisch, Heilbutt, räuchert sie am liebsten mit Ehemann, Kindern und ihren Eltern über der heimischen Räuchertonne. Mit ihrem Vater, der bis vor einiger Zeit noch ein kleines Boot hatte, sei sie immer gern zum Dorsche Angeln rausgefahren. Vielleicht auch ein Grund, warum Cziwerny ihren Beruf inzwischen so liebt: „Heute könnte ich mir nicht mehr vorstellen, etwas anderes zu machen“, sagt sie und lacht.

