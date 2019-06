Rostock

Es ist ein verbindendes Element für Generationen und einen ganzen Stadtteil: Das Fischerfest fand am Wochenende zum 56. Mal rund um den Reutershäger Schwanenteich statt. Romanus Stasiak kommt jedes Jahr zu diesem Volksfest, diesmal erstmals mit Enkel Eric (7). „Früher war es noch schöner, aber für die Kinder gibt es immer noch viel zu erleben“, sagt der Reutershäger, während Erstklässler Eric auf dem Bungee-Trampolin Überschläge übt.

Der siebenjährige Eric aus Reutershagen springt Bungee-Trampolin vor der Kunsthalle. Quelle: OVE ARSCHOLL

Das Gewitter hatte am Sonnabendmittag einige Besucher davon abgehalten, sich zum Festgelände aufzumachen. Vor der Bühne waren am Nachmittag trotzdem alle Plätze voll. Schließlich wollten die stolzen Eltern und Großeltern live miterleben, was ihr Nachwuchs auf die Bühne bringt. Für ihr Programm erhielten nicht nur die Kindergartenkinder aus der GGP-Kita in der Kuphalstraße stürmischen Applaus. Auch die Mädchen und Jungen des Jugendmusikkorps der Hansestadt trugen mit ihrer Musik zur Belebung des Volksfestes bei.

Das Jugendmusikkorps spielt beim Fischerfest am Schwanenteich. Quelle: OVE ARSCHOLL

Marie Henschke vom Rostocker Großmarkt, der das Fest ausrichtet, zeigte sich zufrieden. „Wir konnten alle Programmpunkte so durchführen, wie geplant, auch das Feuerwerk .Schwanenteich in Flammen’ am Freitagabend. Und für das Wetter kann ja niemand wirklich etwas“, sagte sie nach Abschluss der dreitägigen Feierei. Für die Veranstalter ist klar, dass es für Rostocks ältestes Volksfest auch im kommenden Jahr eine Fortsetzung geben wird.

Claudia Labude-Gericke