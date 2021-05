Fischkutter im Rostocker Stadthafen gesunken: Ölsperren ausgelegt

Rostock

Ein 17 Meter langer Fischkutter ist am Donnerstagmorgen im Rostocker Stadthafen gesunken. Die Feuerwehr rückte daraufhin mit einem großen Aufgebot aus. Bislang ist unklar, warum der Kutter namens „Wernigerode“ sank. Laut eines Feuerwehrsprechers ging am frühen Morgen gegen 7 Uhr der Notruf in der Leitstelle ein. Sofort rückten mehrere Fahrzeuge in den Stadthafen, zum Liegeplatz in die Nähe des historischen Holzkrans, aus.

Nur der Mast ragt aus dem Wasser

Als die ersten Einsatzkräfte dort ankamen, ragte nur noch ein Teil eines Mastes aus dem Wasser. Da der gesunkene, 1949 erbaute Fischkutter mit Seilen mit einem davor liegenden Schiff verbunden war, drohte auch dieses unterzugehen. So mussten die Feuerwehrleute zunächst die verbindenden Heckleinen kappen. Nur so konnte die Schräglage des ersten Kutters aufgehoben werden. Weitere Unterstützungskräfte rückten an, darunter die Wassergefahrengruppe mit einem Boot und die Besatzung des Feuerlöschbootes „Albert Wegener“.

Ölsperren ausgelegt

Die Feuerwehr war im Rostocker Stadthafen im Einsatz. Quelle: Stefan Tretropp

Neben der Bergung von in der Warnow schwimmenden Gegenständen wie Tischen und Stühlen sicherten die Feuerwehrleute die Schadstelle rund um den havarierten Kutter. Dazu legten sie Ölsperren aus. Wie ein Sprecher des Hafenamtes sagte, sei es jedoch zu keiner Gewässer-Verunreinigung gekommen. Das Auslegen der Öl-Saugsperre sei vorsorglich geschehen.

Das betroffene Schiff ist erst kürzlich für knapp 10 000 Euro versteigert worden. Nun muss mit dem Eigentümer die Bergung geklärt werden. Eine dafür spezialisierte Firma begutachtet am Nachmittag die Unfallstelle, um zu klären, wie der gesunkene Kutter aus dem Wasser geborgen werden kann.

Von Stefan Tretropp