Die Nachricht hat viele sportliche Rostocker schockiert: Mitten im Lockdown hat die Frankfurter Unternehmenskette „Fitness First“ diese Woche bekannt gegeben, das Studio im Kröpeliner-Tor-Center in Rostock endgültig zu schließen. Nach eigenen Aussagen trainieren bundesweit rund 200 000 Mitglieder in den Studios der Kette, die damit mehr als 2500 Mitarbeiter beschäftigt.

Doch die Rostocker Mitglieder wollen die Schließung nicht einfach so hinnehmen. „Wenn das Studio wirklich für immer zumacht, wäre das ein riesiger Verlust“, sagt beispielsweise Martina S. Wie viele andere hätte sie stets daran geglaubt, dass „Fitness First“ nach dem Lockdown auch in Rostock wieder öffnet. „Einen Stepper und ein Fahrrad gibt es überall. Aber nur in diesem Studio gibt es so ein vielfältiges Kurssystem, genau wie individuelle Betreuung durch die super Trainer“, lobt die Rostockerin, die seit vier Jahren dreimal wöchentlich im KTC trainierte und in der Zeit 30 Kilogramm Gewicht verlor. Auch der Wellnessbereich mit den Saunen sowie die Kinderbetreuung seien für viele Mitglieder Pluspunkte.

Petition und Hilferuf an den Bürgermeister

Aus der Runde der Trainer ist zu hören, wie sehr dem Team die Schließung vor allem für die Mitglieder leid tut. „Wir hatten beispielsweise immer früh Kurse für Senioren – für diese Männer und Frauen ging es dabei um viel mehr als nur den Sport. Das war ein fester und beliebter Termin und gut gegen die Einsamkeit“, erzählt eine der Kolleginnen, die sich nun besonders um diese Gruppe sorgt.

Martina S. hat sich noch am Freitag mit anderen zusammengetan, um bei der Frankfurter Firmenzentrale ein Umdenken zu erreichen. Die Mitglieder wollen sogar Rostocks Bürgermeister Claus Ruhe Madsen um Hilfe bitten. Und sie haben eine Petition gestartet, um im Internet Unterschriften gegen das Aus des Clubs zu sammeln.

„Während der Schließung haben wir alle durchgehalten, Solidarität gezeigt, Beiträge weiter gezahlt und uns zu Hause mit Onlinekursen fit gehalten. Uns fehlen unsere Trainer und diese ,Familie’ – bitte nehmt uns das nicht weg“, appelliert Martina S. Wer das Anliegen unterstützen will, kann hier unterschreiben.

