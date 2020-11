Dassow/Rostock

Die Eröffnung des Fitnessparcours in Dassow ( Nordwestmecklenburg) kam genau richtig. „Es passt jetzt in die Corona-Zeit: ein Fitnesspfad an der frischen Luft mit genügend Abstand“, sagt Christopher Wittenburg, Vorsitzender des Vereins „ Dassow Duathlon.“

Die 24 Mitglieder zählende Gemeinschaft von Freizeitsportlern begann vor anderthalb Jahren mit dem Projekt „Trimm-dich-Strecke mit neun Trainingsgeräten am Rand des Naturschutzgebietes am Dassower See“. Rechtzeitig vor dem zweiten Lockdown in diesem Jahr war sie fertig. „Die Resonanz ist sehr gut“, sagt Christopher Wittenburg. „Der Fitnessparcours wird von Schülern angenommen, aber auch von Älteren.“

Übungspläne für zu Hause

Der Vereinssport in Mecklenburg ruht weitgehend seit Beginn des zweiten Lockdowns. „Die Kinder- und Jugendmannschaften dürfen aber noch trainieren. Darüber sind wir auch sehr froh“, erklärt Andreas Jahncke, Vorsitzender des Doberaner FC. Wenigstens einmal in der Woche könnten sich die Mädchen und Jungen treffen, um gemeinsam Sport zu treiben. Die etwas älteren Fußballer bekommen Trainingspläne für Zuhause. „Damit sie nicht einrosten“, sagt Andreas Jahncke. Je nach Wunsch trainieren die Sportler mit Bewegungsübungen, beim Laufen oder auf dem Ergometer.

Der Vorsitzende des Doberaner FC bedauert: „Einen reinen Trimm-dich-Pfad gibt es hier leider nicht.“ Es gebe nur einen kleinen Parcours mit wenigen Geräten in der Nähe des Münsters. Der sei nicht gut beleuchtet – ein Nachteil gerade jetzt in der dunklen Zeit des Jahres.

Die Rostocker sind da etwas besser dran. Sie können einen Trainingspark in der Südstadt besuchen. Der ist nach Einschätzung des Fitnesstrainers Dennis Pelikan aber kein richtiger Trainingspark, wo die Sportler mehr Geräte und mehr Platz zum Trainieren als in der Südstadt finden würden, erläutert der 34-jährige. Er bedauert: „Richtig gute Anlagen gibt’s in Rostock nicht für unser Sportkonzept.“ Pelikan ist Vorsitzender des Vereins Straßensport Rostock, den er vor sechs Jahren gegründet hat.

Vorsitzender wirbt für mehr Trainingsparks

Der Sportexperte sieht einen positiven Trend beim Bau von Trainingsparks. „In den letzten zehn Jahren ist schon viel passiert in Deutschland“, sagt er. Dann ergänzt er: „Es könnte aber noch mehr sein.“

Dennis Pelikan fände es gut, wenn die Hansestadt Rostock beim Planen neuer Wohngebiete nicht nur an Spielplätze oder Fußballplätze denkt, sondern ebenso an Trainingsparks. Sein Argument: „Das wäre ein großer Mehrwert für verschiedene Altersklassen.“ Ein Trainingspark koste relativ wenig Geld und sei für jeden zugänglich. Dennis Pelikan meint: „Es wäre gut, wenn Rücksprache gehalten würde mit denen, die sich auskennen.“

Rostocker wünschen sich Fitnessparcours auf der Buga

Im IGA Park Rostock und auf dem Gelände der Yachthafenresidenz gibt’s immerhin Trimm-dich-Pfade mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden. Eine weitere Strecke könnte es in einigen Jahren geben. Auf einer Wunschliste von Rostockern für die Bundesgartenschau 2025 steht neben Plätzen für Volleyball und Yoga auch ein Fitnessparcours.

Sieben Fitnessgeräte stehen in Wismar-Wendorf. Quelle: Heiko Hoffmann

In Wismar-Wendorf kann bereits einer besucht werden – an der Seebrücke. Dort halten sich Freizeitsportler an einigen Geräten fit.

„Man braucht keine Geräte, um Sport zu treiben“

Wer das mitten in der Natur machen will, der ist in Schönberg ( Nordwestmecklenburg) im Naherholungsgebiet an den Karpfenteichen genau richtig. Dort hat der Verein „Unternehmen für Schönberg“ im vorigen Jahr einen Fitnessparcours eröffnet. Die Sportgeräte stehen unweit des Heinrich-Behrens-Wegs. „Die Leute nehmen den Fitnessparcours dankbar an“, berichtet Andreas Behn, Geschäftsführer des Vereins, der sich zum Ziel gesetzt hat, das Freizeitangebot in Schönberg zu erweitern.

Behn sagt, die Resonanz sei sehr gut – genau so, wie die Mitglieder es sich vorgestellt haben. Die Gemeinschaft von zehn Betrieben in Schönberg hat 15 000 Euro in den Fitnessparcours investiert. Sie entschied sich für besonders robuste Geräte.

„Man braucht keine teuren Geräte, um sich sportlich zu betätigen“, sagt Fitnesstrainer Dennis Pelikan aus Rostock. Quelle: Yasmin Ruttloff

Dennis Pelikan sagt, man brauche keine Geräte, um Sport zu treiben. Er nutzt vor allem das eigene Körpergewicht. Das können er und die anderen Mitglieder des Vereins Straßensport Rostock immer und überall. Beliebte Übungen sind Rumpfbeugen, Kniebeugen, Liegestütze, Bauchpressen und „Superman“, ein Training zur Stärkung der Rücken- und Gesäßmuskulatur, das wegen der Ähnlichkeit mit der Flugpose der Comicfigur so genannt wird.

Gemeinsam zu trainieren, ist in der Corona-Zeit allerdings kaum möglich. Das gilt auch für die mehr als 200 Mitglieder des Vereins Straßensport Rostock. Rund die Hälfte sind Frauen. Dennis Pelikan bedauert: „Einen klassischen Trainingsbetrieb gibt’s im Moment nicht.“

Deshalb nutzt der Verein mehr als je zuvor das Internet. Er lädt Videos mit Trainingseinheiten zum Nachturnen hoch. Mitglieder können sie zu Hause abrufen. Für diejenigen, die nicht im Straßensportverein sind, empfiehlt Dennis Pelikan eine andere Variante. Er erklärt: „Es gibt auch auf YouTube tolle Angebote für verschiedene Leistungsstufen.“

Training über Videokonferenzsystem

Ebenfalls auf das Internet setzt der Verein „Sport und Freizeit Herrnburg“ ( Nordwestmecklenburg). Er organisiert zahlreiche Trainings über ein Videokonferenzsystem. Der Vorstand versprach bereits Anfang des Jahres zu Beginn des ersten Lockdowns, alle Hebel in Bewegung zu setzen, um den Mitgliedern online Alternativen zu den gewohnten Übungsstunden in Sporthalle und Vereinsheim zu bieten. „Alles, was wir online anbieten können, haben wir an den Start gebracht“, sagt die Vorsitzende Anne Drefahl.

Fitnesstraining und gute Laune übers Internet: Die SFH-Vorsitzende Anne Drefahl zeigt mit einem Onlinekurs, wie’s geht. Quelle: privat

Der Verein geht ins Internet mit den Erwachsenenkursen Aerobic und Fatburner, Zumba-Fitness, Zumba-Step, funktionelles Training und Sportmix. Kindern bietet er Ballettunterricht übers Netz. Für einen Teil der Fußball-Sparte gibt’s Online-Zirkeltraining oder Übungsanleitungen für zu Hause.

Fitnessstrecke in Unterricht einbauen

Der Spielbetrieb ruht dagegen bis mindestens Ende des Jahres. Das Präsidium des Schleswig-Holsteinischen Fußballverbands hatte bereits zu Beginn des zweiten Lockdowns entschieden, dass 2020 keine Begegnungen mehr ausgetragen werden. Das gilt auch für den Verein in Herrnburg. Der Ort liegt zwar in Nordwestmecklenburg, aber er gehört wegen der Nähe zu Lübeck dem Schleswig-Holsteinischen Fußballverband an. So bleiben den Sportlern lange Fahrten zu Spielen in Mecklenburg erspart.

Julian Lenz (20) testet in der Karpfenteichanlage in Schönberg (Nordwestmecklenburg) den Fitnessparcours. Quelle: Jürgen Lenz

Was durch Eigeninitiative möglich wird, das zeigt der Verein „ Dassow Duathlon“ mit den neuen Trainingsgeräten, die auf einer anderthalb Kilometer langen Strecke für unterschiedlichste Übungen bereitstehen. Seine Mitglieder kümmerten sich um Geld für das ehrgeizige Projekt. Sie trafen sich zu Arbeitseinsätzen, stellten Geräte auf, bemühten sich um TÜV-Genehmigungen – mit Erfolg. Die Gesamtkosten beliefen sich nach Auskunft von Christopher Wittenburg auf 16 000 Euro. Der stellvertretende Vorsitzende Stefan Westphal erklärt, dass der Verein den Beginn des Parcours bewusst in die Nähe der Schule gelegt hat. So könne die Fitnessstrecke in den Unterricht eingebunden werden.

Der Parcours ist für alle Interessierten rund um die Uhr geöffnet. Der Start befindet sich nahe der B 105, links neben dem Penny-Markt. Die Fitnessgeräte stehen neben einem Radweg. Er führt in Richtung Ostsee.

Von Jürgen Lenz