Fitnessstudios in MV wollen endlich wieder öffnen – mit diesen strikten Hygiene-Regeln

Christoph Bull ist schon heiß auf die Hanteln, er würde gern wieder auf dem Crosstrainer schwitzen oder im Freestyle-Bereich seines Clubs Klimmzüge machen. Doch wie rund 137 000 andere Mitglieder in ganz Mecklenburg-Vorpommern darf er derzeit nicht rein in „sein“ Fitnessstudio.

Das „Fitness First“ in Rostock, wo der Polizeikommissarsanwärter normalerweise mehrmals pro Woche trainiert, hat so wie alle 125 Fitness-Einrichtungen im Nordosten seit 18. März wegen der Corona-Beschränkungen geschlossen. Doch während es für viele Bereiche in MV – auch im Sport – bereits Lockerungen gibt, warten die Sportstudios auf eine Perspektive. Bislang hat sich die Landesregierung nicht zu einem möglichen Wiedereröffnungsdatum positioniert. Anders als etwa Nordrhein-Westfalen: Dort steht bereits fest, dass die Studios am Montag wieder starten.

Vorschläge direkt in Schwesigs Privat-Briefkasten

Die Betreiber in MV machen deshalb jetzt mobil. Am Freitag wollen einige Studio-Inhaber vor der Staatskanzlei demonstrieren, wenn bis dahin nichts passiert. Mehrere von ihnen haben bereits eigene Hygiene-Konzepte entworfen, mit denen auch „in Corona-Zeiten sicher trainiert werden“ könne.

Henry Kaschel, Inhaber des Schweriner „Joy Fitness“ mit mehr als über 1000 Mitgliedern, engagiert sich besonders stark. Ein erstes Papier mit Vorschlägen für die Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs entwickelte er bereits wenige Tage nach den Schließungen und sendete es noch im März ans Innenministerium. Da er keine Reaktion bekam, steckte er das Konzept Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD) am Wochenende auch noch mal in ihren privaten Briefkasten: „Weil sie in meiner Nachbarschaft wohnt.“

Henry Kaschel (38), Inhaber von Joy Fitness Schwerin Quelle: privat

Geräte weit auseinander und feste Quoten für die Sportler

Kaschels Vorschläge: Alle Geräte stehen mindestens 1,5 Meter auseinander und sie werden regelmäßig von seinen Mitarbeitern desinfiziert. Zudem plant er feste Quoten, wie viele Sportler sich gleichzeitig im Studio befinden dürfen, zum Beispiel 75 oder 100: „Das hängt natürlich auch von der Größe des Studios ab. Die Informationen, wie viele Mitglieder gerade da sind, können wir über unser elektronisches Check-in-System gleich auf unsere Homepage streamen, so dass die Zahl gut reguliert und eingesehen werden kann“, verdeutlicht Kaschel. Zudem auf seiner Agenda: Schließung der Saunen, Sperrung der Duschen, großer Abstand in Umkleidebereichen und allgemein viel lüften.

Greifswalder Studiochef: MV müsste offensiver sein

Auch Maik Volkert, Geschäftsführer des Sinus-Studios in Greifswald, hat ein eigenes Konzept entwickelt, das dem von Henry Kaschel ähnelt, auf großen Abständen beim Training und regelmäßiger Desinfektion fußt. Zudem hat er bereits Plexiglas-Trennwände an der Anmeldung platziert und seine Trainer mit Mundschutz ausgestattet, wenn sie für eine Unterweisung „mal enger an den Sportler“ müssten. „Wir werden zudem Kurse extra für draußen anbieten. Da geht auch einiges sehr gut mit Hanteln und Bändern“, sagt Volkert.

Er ärgert sich, dass MV mit seinen niedrigen Infektionszahlen nicht längst einen eigenen, offensiveren Weg bei der Öffnung von Sportanlagen gegangen ist. Denn die Betreiber der Studios bringe „das Warten ohne Not“ in große finanzielle Schwierigkeiten. Er habe zwar 15 000 Euro Soforthilfen bekommen, allein die laufenden Kosten betrügen bei ihm monatlich allerdings 35 000 Euro, sagt der Sinus-Chef.

Geschäftsführer Maik Volkert (r.) im Sinus Greifswald. Mitglieder wie Waldemar Kuckuck Quelle: Ingolf Wegener

Noch zahlen die meisten Mitglieder weiter

Worauf die meisten Studios im Land zum Glück zählen können: Der überwiegende Teil der Mitglieder bleibt bislang solidarisch, will offenbar seinen geliebten Sporteinrichtungen helfen. Im Greifswalder Sinus zahlen zwei Drittel ihre Beiträge weiter. „Bei uns haben aber auch schon einige hundert Sportler gekündigt“, sagt Joy-Fitness-Chef Kaschel. Und selbst wenn das Problem jetzt in vielen Fitness-Tempeln noch nicht akut sei, werde es die Studios verzögert treffen – und zwar umso härter, je länger der Shutdown dauere. Denn viele bieten ihren Kunden an, dass sie die jetzt versäumten Monate später kostenfrei an ihren Vertrag hängen könnten. Heißt: Die Einnahmen fehlten dann später.

Hoffen auf ein Signal noch am Donnerstag

Die meisten Studios haben ihre Mitarbeiter jetzt in Kurzarbeit geschickt, seien aber sofort in der Lage wieder loszulegen, schätzt Alexander Wulf vom Arbeitgeberverband deutscher Fitness- und Gesundheits-Anlagen DSSV in Hamburg ein. „Alle warten jetzt auf ein Signal“, sagt er.

In MV hoffen die Betreiber darauf, dass vielleicht schon am Donnerstagnachmittag bei der Vorstellung des neuen MV-Plans von Manuela Schwesig eine Perspektive für die Fitnesscenter verkündet wird. Statt Demo vor der Staatskanzlei könnten sie dann ihre Studios vorbereiten für die Rückkehr der Sportler.

Von Alexander Loew