Fitnessstudios öffnen wieder: So lief der erste Tag in MV

Rostock

Voller Vorfreude betritt Franziska Jaster das „Clever fit“-Fitnessstudio in Rostock. Die 23-Jährige zeigt das Ergebnis ihres Corona-Selbsttests vor, den sie vor 20 Minuten vor der Tür gemacht hat. Bevor sie eintreten darf, wird noch die Temperatur gemessen – dafür hält sie ihr Gesicht nah an ein Messgerät. Danach steht dem Training nichts mehr im Wege.

Am Dienstag haben im ganzen Land die Fitness-Studios wieder geöffnet. Nach monatelanger Pause dürfen die Sportler erneut aufs Laufband steigen, Gewichte stemmen und Fahrrad fahren. Kurse finden noch nicht statt.

Ein Sportler pro zehn Quadratmeter

Kunden müssen vor dem Sport nach Angaben der Landesregierung ein aktuelles, negatives Corona-Testergebnis vorzeigen und einen Termin buchen, außerdem darf pro zehn Quadratmeter Studiofläche nur ein Kunde reingelassen werden. „Aktuell sind 44 Gäste hier – also etwas mehr als die Hälfte der Auslastung“, sagt Fitness-Trainerin Fanny Pahnke.

Danny Pommerenke, der zusammen mit Geschäftspartnern fünf „Clever fit“-Studios in MV betreibt, ist zufrieden mit der Resonanz in den ersten Stunden. „Die Leute sind motiviert und freuen sich, nach sieben Monaten wieder Sport machen zu dürfen“, sagt er. „Wir gehen etwas dezenter an die Sache ran und lassen etwas weniger Leute rein, als wir dürften.“

Zur Galerie Eindrücke vom ersten Tag nach der Wiedereröffnung

Workout zu Hause

Zu ihnen gehört Philipp Schlesinger. „Natürlich ist es nicht schön, dass man jetzt immer einen Test braucht, aber das nehme ich gern auf mich“, sagt der Rostocker, der vor Corona drei- bis viermal die Woche im Studio war und sich nun mit Trainingseinheiten im Freien gerettet hat. „Für Anfänger ist das nicht einfach, aber bei mir hat es gut geklappt.“

Wie viel sich die Freizeitsportler nach der Pause wieder zutrauen können, würden sie selbst am besten einschätzen, wie der weitere Geschäftsführer Réne Hammer betont. „Wir stehen aber natürlich beratend zur Seite“, sagt er und lacht. „Der ein oder andere wird Muskelkater haben.“

Atmosphäre vor Ort ist schöner

Saskia Haselow lässt es ruhiger angehen. „Die Kondition hat doch etwas nachgelassen“, sagt die 22-Jährige, nachdem sie sich auf dem Stepper ausgepowert hat. „Normalerweise bin ich dreimal wöchentlich hier. Zu Hause habe ich auch trainiert, aber nicht so häufig.“ Anders sieht das bei Florian Pagel aus. „Ich wollte nicht zurückfallen und habe viel gemacht“, sagt der 24-Jährige, der Gewichte an der Langhantel befestigt. „Hier ist das aber natürlich schöner – man hat mehr Auswahl an Übungen und Geräten und die Atmosphäre ist besser – es ist toll, wieder andere Sportler zu sehen und gemeinsam zu trainieren."

Große Solidarität

Für die Zeit des Lockdowns wurden ihm mehrere Optionen angeboten. So konnten unter anderem die Abbuchungen gestoppt oder der bezahlte Mitgliedsbeitrag in Guthaben umgewandelt werden. „Es wurden viele Optionen angeboten, das war sehr fair“, so Pagel. „Ich habe normal weitergezahlt und meinen Beitrag gespendet. Ich finde es wichtig, zu unterstützen, wenn man die Möglichkeit hat.“

Flexibel ist auch die Regelung in den „Fit+“-Studios von Karsten Luther in Bad Doberan, Kröpelin, Neubukow, Satow und Bützow. „Viele wollen uns unterstützen“, sagt er. So seien die meisten damit einverstanden, die verlorene Zeit nach Vertragsende hinten dranzuhängen. Andere würden Guthaben akzeptieren, das sie für Upgrades, etwa zusätzliche Trainingsformen, einsetzen.

Jede Woche neue Freizeit-Tipps als Newsletter Alle News und Tipps rund um Freizeit, Urlaub in MV sowie das Wochenendwetter. Jede Woche Donnerstag gegen 10 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Viele Unsicherheiten

Die Resonanz in den Studios sei durchwachsen. „In einem Studio ist es abends recht voll, in anderen wurden nur vereinzelt Termine gebucht“, sagt er. „Die Stammkunden waren heute sofort wieder da.“ Die Regelungen würden jedoch auch zu viel Verunsicherung führen. „Einige warten lieber noch ab, andere wissen gar nicht, dass wir schon wieder aufhaben“, so der Betreiber. „Wir versuchen, unseren Kunden so gut wie möglich die Angst zu nehmen.“ Auch die Test- und Terminpflicht stelle eine Hürde dar. „Viele wollen spontan vorbeikommen. Andere wiederum finden gut, einen festen Termin zu haben, das motiviert, dann auch tatsächlich hinzugehen.“ Aufgrund von Berichten aus anderen Bundesländern geht Luther davon aus, dass es sieben bis zehn Tage dauert, bis sich die Leute an die neue Normalität gewöhnen.

Weiteren Lockdown verhindern

Die Sportler fühlen sich am ersten Trainingstag sicher. Die Betreiber haben in Hygienekonzepte investiert, Luftfilter installiert, weisen auf Abstandsregeln hin und desinfizieren Geräte und Oberflächen regelmäßig.„Wir werden alles tun, damit das jetzt keine Momentaufnahme ist“, sagt Danny Pommerenke. „Aufgrund der Schließung hatten wir die normalen Abgangszahlen, konnten aber keine neuen Mitglieder gewinnen. Das geht an die Substanz. Die Branche darf nie wieder in einen Lockdown kommen.“

So ist die Rechtslage Monatelang waren die Fitness-Studios geschlossen, Mitglieder konnten nicht trainieren. Viele große Ketten haben ihren Kunden Alternativen angeboten: So können Kunden, die während des Lockdowns weiter gezahlt haben, die verpasste Zeit nach dem Vertragsende kostenlos nachholen. Eine weitere Option ist, den Vertrag für einige Monate zu pausieren und im Anschluss um die Ruhemonate zu verlängern. „Eine Verlängerung nach eigentlichem Vertragsende stellt für uns eine einseitige Änderung des Vertrags dar“, sagt jedoch Katrin Schiller von der Verbraucherzentrale MV. „Solche Sachen müssen gemeinsam beschlossen werden.“ Nach Auffassung der Verbraucherzentrale stehen dem Kunden Erstattungen zu. „Um die Studios zu schützen, wurde im Mai 2020 die Gutscheinlösung beschlossen“, so Schiller. Demnach dürfen die Betreiber Kunden, die den Vertrag vor dem 8. März 2020 abgeschlossen haben, statt einer Rückerstattung einen Wertgutschein ausstellen. „Wird dieser bis 31. Dezember 2021 nicht eingelöst, muss dieser ausgezahlt werden.“ Allerdings betont die Expertin, dass es noch kein hochrichterliches Urteil gebe – Amtsgerichte hätten schon sowohl zugunsten der Betreiber als auch der Kunden entschieden. Ähnlich unklar sei die Lage in der jetzigen Situation. „Wenn ich einen Vertrag habe, der besagt, dass ich zu jeder Zeit und so lange ich will trainieren kann und dann keinen Termin bekomme, ändert das nichts an dem geschlossenen Vertrag“, betont die Expertin. Auch in diesem Fall müsste man über Gutscheine sprechen. Eine Rechtssprechung dazu gebe es nicht. „Um mögliche hohe Prozesskosten zu verhindern, raten wir Verbrauchern, bei Problemen mit den Studios Lösungen zu finden.“ Andy Redner, Vertreter des Interessenverbandes der Fitness- und Gesundheitsstudios, geht allerdings nicht davon aus, dass es zu Terminkonflikten kommt. Trainierende über der erlaubten Personenanzahl wären selbst zu Stoßzeiten kaum zu erwarten, im Sommer, der Nebensaison für Fitnessstudios, sowieso nicht.

Von Katharina Ahlers