Rostock

Bei der Messe „Flair am Meer“ vom 30. Mai bis 2. Juni dreht sich alles um die schönen Dinge des Lebens: saftige Steaks, kühle Getränke, bequeme Gartenmöbel und maritime Trends. Und das erstmals an vier Tagen. Die Rostocker Messe für Garten, Wohnen und Lifestyle startet zum fünften Mal im IGA-Park. Ein besonderes Highlight ist auch in diesem Jahr die Sonderfläche „Grillen und Chillen“. Auf der Showbühne wird Grill-Profi Stefan Pistol mit regionalen Unternehmen die neuesten Rezepte und Trends vorstellen. Für Unterhaltung, Live-Musik und Modenschauen ist auf drei Bühnen gesorgt. Bei der 250 Quadratmetern großen Pflanzenwelt kommen Gartenfreunde und Outdoor-Fans auf ihre Kosten. Jetzt schon ist sich Messe-Chef Andreas Markgraf sicher: „Das wird eine großartige Messe, auf die wir uns freuen können.“

Gegrillte Erdbeeren und Insider-Tipps

Das Thema Grillen ist nicht nur Dauerbrenner und heißester Sommertrend, es gehört auch zu den Highlights der Messe. Deshalb wird Szenegriller Stefan Pistol von Prime BBQ sein ganzes Können und jede Menge Insider-Tipps präsentieren. „Ich freue mich riesig darauf, mit meinen Kollegen auf der Bühne zu stehen und bringe viele Rezepte zum Nachmachen mit“, kündigt der 32-jährige Grill-Experte aus Teterow an. Pistol zeigt, dass man aus Toastbrot die leckersten Beilagen zaubern kann und auch Erdbeeren auf den Grill gehören. Wer sich über Grill-Equipment, Gewürze, Soßen und Dips, Anzündholz und Smoker informieren oder einfach nur die Rezepte der Profis verkosten will, ist bei der Fläche „Grillen und Chillen“ goldrichtig.

Musik auf drei Bühnen, Ruhe im Garten

Für ein abwechslungsreiches Programm neben Gin-Tasting und Deko-Shopping sorgen verschiedene Künstler im Chinesischen Garten, am Strand und auf der Hafenpromenade. Live-Musik von Jazz über kubanische Bands, Tanzvorführungen und Modenschauen bilden das Unterhaltungsprogramm für die Besucher. Die Gartenausstellung auf 250 Quadratmetern bietet Rosen, Sträucher, Zierpflanzen und Kräuter so weit das Auge reicht. Und wie sich der eigene Garten zur Ruheoase verwandelt, zeigt die Firma „Gardena“ mit ihren leisen Gartengeräten und Mährobotern. Auch Tipps für den grünen Daumen, intelligente Bewässerungssysteme und Hinweise für die Rasenpflege halten die Aussteller auf der Messe bereit. „Und wer dann fündig geworden ist, braucht das Eingekaufte nicht herumzutragen“, erklärt Messe-Projektleiterin Juliane Turloff. Beim Kauf erhalten die Besucher auf Wunsch eine Depotnummer. Später kann die Ware dann mit dem Auto an der HanseMesse abgeholt werden.

Durch Gezeiten, Wind und Wasser geschliffen

Dieter Bergmann aus Glashagen stellt auf der Messe Möbel aus Treibholz aus. „Das Holz ist zwar nicht aus der Ostsee, aber aus der Südsee von den Philippinischen Inseln“, erklärt der Künstler. Mit einem hohen Eisengehalt sei dies härter, schwerer und widerstandsfähiger als das Treibholz aus unseren Küstenregionen. Jedes Stück, das Bergmann zur Messe mitbringt, sei ein Unikat. „Die Möbel halten sehr lange und sind einzigartig. Außerdem hacken wir keine Bäume ab, um sie herzustellen“, so der Aussteller. Die Hofgalerie der Bergmanns befinde sich in einem 200 Jahre alten Bauernhaus in Glashagen, wo sie in einer „traumhaften Hügellandschaft“ zu Hause sind. Die selbst produzierten Möbel und Skulpturen sind aus Treibholz, Rattan und Bambus und werden nach „ökologischen und traditionellen Methoden“ gefertigt.

Besondere Möbelstücke aus Treibholz bringt Dieter Bergmann aus Glashagen mit zur Messe. Quelle: L. Kenzler

Messe erstmals an vier Tagen

Messe-Chef Andreas Markgraf ist besonders froh, nicht nur das fünfjährige Messe-Jubiläum zu verkünden, sondern auch die Messe-Dauer von drei auf vier Tage verlängert zu haben. „Am ersten Tag haben wir sogar ein Feiertagsticket zum halben Preis“, sagt Markgraf. Jeder Gast kann die Messe an Christi Himmelfahrt also für vier Euro besuchen. Außerdem finden am Herrentag Gin-Tastings und Grillvorführungen statt. Und die Messe-Veranstalter packen noch einen oben drauf: Am Kindertag ist der Eintritt für alle Kinder unter 14 Jahren frei. „Für die Kleinen sind am Strand Spiel und Spaß mit einer Matrosenrally und vielen Überraschungen zum Kindertag vorgesehen“, verkündet Juliane Turloff. Denn die Messe „Flair am Meer“ sei schließlich ein Ausflugsziel für die ganze Familie.

Bereit für die Messe "Flair am Meer": Ole Zellmer (v.l.) und Felix Rehberg von der Eiswerkstatt, Stefan Pistol, Juliane Turloff, Dieter Bergmann und Andreas Markgraf. Quelle: L. Kenzler

Das Wichtigste im Überblick Die Messe „Flair am Meer“ geht vom 30. Mai bis zum 2. Juni. Veranstaltungsort ist der IGA-Park, von den Nationengärten über den Rhododendronpark bis zum Traditionsschiff mit der Hafenpromenade. Parkplätze stehen direkt an der HanseMesse zur Verfügung. Ein kostenfreier Shuttle-Bus zwischen HanseMesse und IGA-Park ist eingerichtet. Wer mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anreist, kann die S-Bahn sowie die Buslinie 31 und 35 nutzen. Beim Depotservice können Besucher ihren Einkauf kostenlos hinterlegen lassen und nach dem Messebesuch mit dem Auto bei der HanseMesse abholen. Eine Tageskarte für Erwachsene kostet 8 Euro, für Kinder 5 Euro. Eine Familienkarte ist für 20 Euro erhältlich. Kinder bis zum fünften Lebensjahr können die Messe kostenlos besuchen. Tipp: Donnerstag bekommen Erwachsene das Ticket zum Feiertagspreis von 4 Euro. Am Kindertag erhalten alle Kinder bis 14 Jahre kostenfreien Eintritt.

Gewinnspiel: Jetzt mitmachen! HanseMesse und OSTSEE-ZEITUNG verlosen zur diesjährigen Messe „Flair am Meer“ zehn Mal zwei Eintrittskarten sowie ein großes Grill-Set mit Gutschein und Grill-Equipment. Schicken Sie uns einfach eine E-Mail an rostock@ostsee-zeitung.de mit Ihrem vollständigen Namen, Adresse sowie Telefonnummer und dem Grillrezept, das für Sie 2019 auf keinen Fall fehlen darf. Betreff: Gewinnspiel Grillen. Die besten Rezepte gewinnen. Alle Gewinner werden per Mail benachrichtigt. Einsendeschluss ist der 29. Mai, 13 Uhr. Viel Erfolg!

Lea-Marie Kenzler