Rostock

Das glückliche Ende lässt nicht mehr lange auf sich warten: Nachdem die Skulptur „Flamingo und Kranich“ aus dem Evershäger Fischerdorf gestohlen wurde, blieb sie acht Jahre unentdeckt. Dabei lagen die beiden Bronzevögel nicht weit von ihrem eigentlichen Standort entfernt – nämlich im Teich der Parkanlage. Hobbymetallangler Christian Jühlke zog vor gut einem Jahr erst den Flamingo und kurz darauf den Kranich vom Boden des Gewässers ans Licht. Ende August soll das Kunstwerk nun in neuem Glanz wieder im Fischerdorf aufgestellt werden.

Drei Unternehmen spenden für Wiederherstellung

„Ohne den jungen Mann hätten wir die beiden Figuren nicht gefunden. Und ob dann jemand auf die Idee gekommen wäre, die Plastik komplett neu zu gießen, das glaube ich nicht“, sagt Prof. Wolfgang Methling, der Vorsitzende der Rostocker Kulturstiftung. Sein Verein hat sich auf Bitten der Hansestadt für die Wiederherstellung der Skulptur eingesetzt.

Zur Galerie Gestohlen, gefunden, gegossen – Ende August steht die Skulptur wieder im Fischerdorf.

Dass zumindest die beiden Vögel gefunden wurden, hätte den Prozess der Restaurierung erleichtert. Dennoch musste die Stiftung Spender suchen, weil die Bronzefiguren stark beschädigt waren und die Sockelplatte fehlte. „Wir brauchten dafür insgesamt rund 13 000 Euro, die dann von der Wiro, den Stadtwerken und der Ostseesparkasse zusammen gespendet wurden“, sagt Methling. Er ist dankbar dafür, dass sich die drei großen Unternehmen für die Förderung von Kunst im öffentlichen Raum einsetzen.

Erben des Künstlers mussten zustimmen

Bevor die ausgewählten Restauratoren – Andrea Grund aus Krakow am See und Reinhard Bloch auch Rostock – loslegen konnte, war allerdings noch eine wichtige Frage zu klären. „Wir brauchten die Zustimmung der Erben des Künstlers, damit wir Gussformen von der gleichen Flamingo-und-Kranich-Figur nehmen konnten, die im Schweriner Zoo steht“, so Methling.

Nach dem Erhalt der Erlaubnis ging es los. Im Mai stand der Zoobesuch auf dem Plan. Die Abformung von Sockelplatte und Vogelfüßen mittels Silikon wurde von Thorsten Knaak vorgenommen, der in Berlin eine Skulpturengießerei besitzt.

Vorbereitung dauert länger als der Guss

Auf Basis der in Schwerin angefertigten Silikonformen konnten dann im Juni in der Berliner Gießerei die zerstörten Teile der Rostocker Plastik wieder hergestellt und mit den erhaltenen Elementen zusammengefügt werden.

Prof. Wolfgang Methling (r.) im Gespräch mit Thorsten Knaak, der in Berlin eine Skulpturengießerei hat. Quelle: Sandra Bergemann

„Bei diesem Termin wollte ich unbedingt dabei sein, denn so einfach, wie man sich das denkt, ist es nicht. Das ist ein umfangreicher Prozess und die Vorbereitungen dauern länger als der eigentliche Guss“, berichtet Methling.

Neuauflage wird stabiler verankert

Damit sich das Schicksal von „Flamingo und Kranich“ nicht wiederholt, seien bei der Instandsetzung Vorkehrungen getroffen worden. „Wir haben eine Verstärkung aus Edelstahl einbauen lassen, so dass die Figuren stärker und fester im Sockel stehen“, sagt Methling.

Das künftige Fundament hat Restaurator Reinhard Bloch im Fischerdorf schon gegossen. Aufmerksame Spaziergänger konnten dadurch schon bemerken, dass sich der Standort der Skulptur ein bisschen verändert hat – „er ist jetzt an der Weggabelung und ein bisschen mehr auf Lütten Kleiner Seite“, sagt Methling.

Metallangler Christian Jühlke holte die lange verschollenen Figuren aus dem Teich im Fischerdorf. Quelle: Stefan Tretropp

Ende August soll vor Ort die Aufstellung der Plastik erfolgen, bevor für den 30. August um 10.30 Uhr die feierliche Enthüllung geplant ist. Über ein mögliches Rahmenprogramm vor Ort wollen alle Beteiligten noch einmal bei einem Treffen beraten.

„Die Figur gehört zu Evershagen “

„Wir freuen uns sehr, dass das mit der Wiederherstellung und der Rückkehr ins Fischerdorf so schnell geklappt hat – weil die Figur einfach zu Evershagen gehört“, sagt Ortsbeiratsvorsitzender Niels Schönwälder ( SPD). Er sei glücklich, dass die lange verschollene Plastik gefunden wurde. „Und das auch noch von einem ehemaligen Ortsbeiratsmitglied.“

Er sei gespannt, wie die aufgearbeiteten Figuren aussehen, sagt Schönwälder. „Ich hoffe, dass das Fischerdorf dadurch wieder eine kleine Aufwertung erfährt, dass die Menschen das Kunstwerk annehmen und auch ihren Kindern wieder zeigen“, erklärt er.

Claudia Labude-Gericke