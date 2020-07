Covid-19 - Fliegen in Corona-Zeiten: So läuft der Check-In am Flughafen Rostock-Laage

Trotz strengem Pandemieplan am Flughafen Rostock-Laage haben nicht alle Reisenden ein gutes Gefühl beim Fliegen. Mittwoch landete dort eine Aida-Crew, von denen zehn Mitglieder inzwischen positiv auf das Coronavirus getestet wurden.