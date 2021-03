Zum sicheren Flugbetrieb gehören als letztes Glied in der Kette die Profis, die die Flieger zu ihrer endgültigen Parkposition lotsen. Einer von ihnen ist Dirk Kahle, der am Fliegerhorst Rostock-Laage weit mehr als 1000 Maschinen sicher „reingeholt“ hat. Zum Ende seiner Dienstzeit hat er noch einmal ein besonderes Flugzeug in Empfang genommen.