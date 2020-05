Flirten in Corona-Krise: Wie Rostocker trotz Kontaktverbot die große Liebe suchen

Rostock

Corona heißt Reiseverbot, Maskenpflicht, Hamsterkäufe, Schlangestehen, Mindestabstand, Kontaktsperre. Für Alleinstehende heißt Corona aber vor allem eines: Einsamkeit. Dating in Zeiten der Corona-Krise ist schwerer geworden.

Wie kann man jetzt noch ausgehen, Menschen kennenlernen, sich daten und verlieben? Online-Plattformen erleben einen Hype, aber was nützt die Nähe in Gedanken? Im virtuellen Raum, auf Dating-Plattformen und über Handy-Apps beginnt für viele Menschen die Partnersuche. Wenn es dann aber ernst wird, verlagert sich das Kennenlernen in die analoge Welt. Denn körperliche Nähe lässt sich einfach nicht durch digitale Medien ersetzen.

Anzeige

Dating im Cyberspace

Markus Burkhardt und Lea Polkaehn studieren in Rostock. Lange Zeit bewohnten sie eine Studenten-WG. „Da war man eigentlich nie richtig einsam“, berichten die beiden. Dating funktioniert für Markus und Lea über Online-Dienste und Apps. Das Prinzip ist simpel: Gefällt man einander, verabreden sie sich. Und dann kam Corona. „Im Moment treffe ich mich mit niemandem“, sagt Markus. Dem 25-Jährigen sei es einfach zu unsicher.

Weitere OZ+ Artikel

„Wenn man sich an die Empfehlungen hält, sollte man jetzt keine fremden Menschen treffen“, bestätigt auch Lea. Aus ihren Freundeskreisen hören sie aber, dass sich über Dating-Apps wie Tinder trotzdem verabredet wird. „Viele machen so weiter wie zuvor.“ In der Dating-App ploppt regelmäßig der Hinweis auf: „Wir hoffen, in dieser herausfordernden Zeit ein Ort der Begegnung zu sein, aber es ist wichtig zu betonen, dass jetzt nicht die Zeit ist, sich im wirklichen Leben mit Ihrem Date zu treffen.“

Flirt im Freien

Die Firma Face-2-Face-Dating setzt auf das ganze Gegenteil von Online-Partnersuche. Das kleine Unternehmen veranstaltet Bar-Abende für Singles. Keine blinden Treffen, kein Speed-Dating. Die Gründer glauben, dass Menschen sich nicht in langwierigen Online-Chats austauschen wollen, sondern im echten Leben kennenlernen. In mehr als 60 Städten ist Face-2-Face-Dating im In- und Ausland aktiv, auch in Rostock. „Mit dem 12. März war das alles vorbei“, sagt Geschäftsführer Rico Hetzschold. Das Unternehmen stelle sich aktuell auf die neue Situation ein, notgedrungen.

„Für die Corona-Zeit haben wir eine Alternative zu unseren Treffen aufgelegt. Bei einer Online-Barrunde trifft man in drei Videochatrunden Männer und Frauen“, sagt Hetzschold und fügt hinzu: „Es ist eine gute Alternative, aber kein Ersatz für das echte Kennenlernen.“ Der Geschäftsführer habe seine Frau selbst bei einem Bar-Abend getroffen. In Rostock organisiert das Unternehmen außerdem Events im Freien. „Bei einem Picknick oder Spaziergang wird der Lindenpark oder Stadthafen zur Dating-Kulisse“, ist sich Hetzschold sicher.

Seit mehr als 20 Jahren setzt auch Ingrid Waselowski von der Partnervermittlung Ostseeglück auf das persönliche Kennenlernen bei ihren Kunden. Waselowski beobachte, dass die Menschen seit Corona zurückhaltender seien. „Partnersuche funktioniert nur auf einer persönlichen Ebene“, so die Selbstständige. Im Netz, sagt sie, sei auch viel Fassade, Dinge würden anders dargestellt, man könne sich eben nicht in die Augen schauen. Wer zu ihr geht, sagt Waselowski, suche die große Liebe und das echte Glück. „Und dieses Bedürfnis bleibt.“

Begehren in Zeiten der Krise

Die Deutsche Gesellschaft für Sexualforschung (DGfS) äußert sich zum Thema Sexualität in Zeiten von Corona: „Sexuelles Begehren lässt sich nicht durch Ausgangsbegrenzungen regulieren.“ Sexualwissenschaftlich stellen sich nun viele Fragen. „Es wird spannend zu erforschen, wie sich Sexualitäten unter dem Corona-Virus verändern und möglicherweise entwickeln. Schon jetzt zeigt sich in Ländern mit durchgesetzter Ausgangs- und Kontaktsperre ein signifikanter Anstieg der Nutzung von Internetpornografie“, teilt der Vorstand der DGfS mit. Die Dating-App Tinder appelliert, Kontaktbeschränkung bedeute nicht Kontaktabbruch. „Und sich kennenzulernen, aber mit dem ersten Kuss Zeit zu lassen, hat ja auch seinen Reiz“, findet Markus Burkhardt.

Mehr zum Thema:

„First Dates Hotel“: Rostocker sucht große Liebe im TV

Flirten 2020: Die witzigsten Sprüche der Corona-Krise

Nutzer feiern virtuelle Sexpartys bei Zoom: Anbieter reagiert

Von Lea-Marie Kenzler