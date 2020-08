Rostock

Es kribbelt, es krabbelt, es juckt: Am vergangenen Samstag war bei uns die Floh-Hölle los. Ich hatte bereits am Mittwoch beobachtet, dass sich Finn viel kratzte und durch den Juckreiz sogar häufiger aufwachte. Prophylaktisch tragen unsere Hunde Flohhalsbänder und vor jedem Spaziergang werden sie mit einem Floh- und Zeckenöl (Kokosölbasis) eingerieben.

Auch ein flüchtiger Blick durchs Fell ließ nichts erkennen. Aber dann am Freitagabend gegen 1 Uhr nachts sah ich ihn: den Hundefloh in Finns Schwanzspitze.

Erst Panik, dann putzen!

Schon einmal im Jahr 2017 hatte Finn einen starken Flohbefall und als ich dieses Tier in seinem Fell erkannte, kamen all die Erinnerungen an dieses Erlebnis wieder hoch. In solchen Situationen ist Panik kein guter Ratgeber. Nachdem Floh Nr. 1 entfernt und eliminiert wurde, suchten wir den Hund weiter ab. Es war mittlerweile Samstag 4 Uhr morgens.

Glücklicherweise hatten wir keinen weiteren Floh auf Finn gefunden. Auch Chewbacca war symptom- und parasitenfrei. Da sich Flöhe jedoch extrem schnell vermehren und ausbreiten können, entschieden wir uns, nichts anbrennen zu lassen. Am nächsten Morgen bzw. fünf Stunden später sollte die große Anti-Floh-Putz-Aktion beginnen.

Nach dem Floh ist vor dem Floh

Bei Finns erstem Flohbefall erkannte man deutlich die Flöhe im Fell und sah nach Einsatz des Foggers auch die toten Parasiten in der Wohnung. Da auf Finn nun nur ein Floh saß und wir keinen weiteren fanden, gingen wir davon aus, dass sich entweder nur dieser eine auf ihm verirrt hatte oder der Befall noch minimal war. 90 Prozent der Flöhe leben in der Umgebung des Hundes. Wenn einer auf Finn war, müssten also neun in unserer Wohnung sein (Pi mal Daumen).

Es ging also los: Die Hunde behandelten wir pro forma mit einem hautfreundlichen Flohspray und kämmten sie gründlich aus. Diesmal entschieden wir uns gegen das Flohbad, da sie erst kürzlich gebadet wurden und wir hoffen, dass das Spray genügt. Da Flöhe auch Überträger von Würmern sein können, wurden beide Hunde entwurmt. Die Wohnung hingegen kam nicht so ungeschoren davon.

90 Prozent der Flöhe leben in Umgebung

In unserer Wohnung stellten wir alles auf den Kopf. Alle Kissen, Decken, Hundespielzeuge und Textilien wurden heiß bei 60 °C bis 90 °C durchgewaschen. Alles, was nicht gewaschen werden durfte (zum Beispiel Hundespielzeuge aus Plastik), wurde für 48 Stunden eingefroren. Da wir leider keinen Dampfreiniger haben, wurden alle Körbchen und auch unser Sofa mit einem pestizidfreien Floh-Umgebungsspray eingesprüht.

Nun ging es an die wichtigste Aufgabe während eines Flohbefalls: Alle Oberflächen, Möbel, Teppiche und Böden gründlich absaugen und wischen. Der Staubsaugerbehälter sollte sofort nach dem Saugen entleert und der Müll aus der Wohnung gebracht werden.

So beugen wir einem erneuten Flohbefall vor

Vor einem Flohbefall ist leider kein Hundebesitzer gefeit. Jedoch gibt es einige Vorbeugemaßnahmen, die man treffen kann, um sich und seinen Hund vor Flöhen zu schützen. Zum einen gibt es da die „chemischen“ Flohhalsbänder, Spot-Ons und Sprays, die man aus dem Fachhandel oder vom Tierarzt erhält. Zum anderen kann man seinen Hund auch auf natürliche Weise vor Flöhen schützen:

Tägliche Flohkontrollen: Nach jedem Spaziergang den Hund gründlich absuchen und kämmen

Ein hautschonendes und natürliches Floh-Öl während des Spazierganges

Innere und äußere Anwendung von Kokosöl

Pflanzliche Spot-Ons

Selbstgemachte Flohsprays aus Teebaumöl, Zitronellöl, Rosmarinöl, Pfefferminzöl oder Eukalyptusöl. Anleitungen dazu findet man im Internet. (Nicht verwenden, wenn Katzen im Haushalt leben!)

Nahrungsergänzung mit B-Vitaminen (Nur in Absprache mit dem Tierarzt oder Tierheilpraktiker)

Wir entscheiden uns für einen Mix aus natürlichen und chemischen Hilfsmitteln. Das A und O ist für uns jedoch die tägliche Fellkontrolle und die Verwendung eines pflegenden Floh- und Zeckenöls.

Von Denise Avellan