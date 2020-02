Rostock

War das ein Montagabend in der Rostocker Stadthalle! Mit Breakdance, Feuershow und Motorrad knattert Florian Silbereisen auf eine gigantische Bühne, die nicht nur die gesamte Breite der Stadthalle einnimmt, sondern auch bis weit über die halbe Länge in den Zuschauerraum hinein ragt. Jeder der mehr als 4300 Zuschauer in der brechend vollen Stadthalle soll die Stars der „Schlagerparty XXL“ möglichst nah erleben können. Mit Showeffekten wird dabei nicht gegeizt. Mit Lautstärke ebenso wenig.

Ross Antony glänzt mit „Que sera“

Reizüberflutung pur ist angesagt, wenn Silbereisen seine Gäste auf der Bühne begrüßt. Einer, der besonders glitzert, ist Ross Antony aus England, der hier „Tausendmal berührt“ und „Que sera“ auf die Bühne bringt, untermalt von stampfenden Beats und umrahmt von quietschbunt gekleideten Tänzerinnen mit überdimensionierten Luftballons.

So feiern die Rostocker ihre Schlager-Stars

Zur Galerie Wenn Florian Silbereisen auf Tour geht, kommt er nie allein. Zu seinen Gästen in Rostock zählten am Montag unter anderem Oli P., Matthias Reim, Thomas Anders und Jürgen Drews. Hier gibt es die Bilder des Abends.

25 Jahre „Feste-Shows“

Silbereisen feiert das 25. Jubiläum seiner „Feste-Shows“, die sich im Laufe dieses Vierteljahrhunderts erstaunlich gewandelt haben. Bei den „Frühlingsfesten der Volksmusik“ hatte er noch vor zehn Jahren Künstler, wie Marianne & Michael, Stefanie Hertel, Karel Gott oder die Wildecker Herzbuben, im Programm. Im Publikum dominierten Haarfarben zwischen grau und weiß.

Jetzt heißen die Feste „Schlagerparty“, im Publikum sieht man Partyhüte und Hawaii-Hemden und nur noch der süddeutsche Dialekt des Moderators erinnert an Volksmusik. Die Gäste sind die Draufgänger, die den Karnevals-Gassenhauer „Cordula Grün“ sowie Roland Kaisers „Schachmatt“ singen.

Rapversion von „Deine Spuren im Sand“

Der frühere Fernsehschauspieler Oli P. bringt seine Coverversion von Herbert Grönemeyers „Flugzeuge im Bauch“ auf die Bühne sowie eine Rapversion von Howard Carpendales „Deine Spuren im Sand“. Ein riesiges aufblasbares Flugzeug dient dabei als Kulisse und Moderator Silbereisen als Duettpartner.

Als schließlich Brosis-Sänger Giovanni Zarrella die Partyschlager „Ein Stern, der deinen Namen trägt“ ( Nik P.), „Ohne Dich“ (Münchner Freiheit) und „Wahnsinn“ ( Wolfgang Petry) auf italienisch vorträgt, ist der Chor der 4300 Fans ohrenbetäubend und trotzdem noch steigerungsfähig. Denn jetzt kommt nochmal Ross Antony, der einst ebenfalls mit Zarrella bei Brosis sang, mit „Eviva España“ dazu und die Feuerfontänen rund um die Bühne heizen dem Publikum buchstäblich ein.

„Ein Bett im Kornfeld“ – Jürgen Drewes mit Chor

Dann kommt noch einer, der den Partyschlager quasi mit erfunden hat. Er sei der „König von Mallorca“ hat Jürgen Drews einst gesungen – und bewegt auch an diesem Abend seine Lippen mehr oder weniger zu seinen Hits. Mit „Ein Bett im Kornfeld“ – gesungen von allen bis dahin aufgetretenen Interpreten – geht es in die Pause.

Jetzt fehlen noch Marianne Rosenberg, Thomas Anders und Matthias Reim. Mit letzteren war Silbereisen vor zwei Jahren im Musikvideo zu „Sie sagte doch, sie liebt mich“ zu sehen – und natürlich singt er sein Duett mit Anders auch an diesem Abend. Modern-Talking-Klassiker gibt es freilich ebenso, wie Reims „Verdammt, ich lieb‘ Dich“ und Rosenbergs „Lieder der Nacht“.

Lieder, die das Volk singen kann

Nach mehr als drei Stunden entlassen Silbereisen und seine Gäste ihr tanzendes Publikum in die Nacht. Es ist ein Abend der wippenden Füße und – am Ende doch – der Volksmusik. Denn wie definierte es einst Heino? „Volksmusik sind die Lieder, die das Volk singen kann.“ Und davon gab es an diesem Abend reichlich.

