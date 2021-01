Rostock

Ranunkeln und Schneeball sind im Frühjahr ihre Lieblingsblumen. Ricarda Weiß ist Floristin und Dekorateurin, seit zehn Jahren im Fachgeschäft „angelangt“ in Biestow.

Hier könne sie ihren Beruf voll ausleben, erzählt die 39-Jährige. Ob Geburtstags- oder Hochzeitssträuße, Trauergestecke, Grünes und Blumiges für den Garten – „ich kann hier selbst unheimlich kreativ sein“. Auch Feinkost und Wohn-Accessoires sind im Angebot. „Wir statten viele Veranstaltungen aus, wenn es denn bald mal wieder losgeht“, sagt die Fachfrau.

Ihr Newsletter für die Hansestadt und Umgebung Die wichtigsten Themen der Woche, Tipps und Nützliches aus Rostock und Umgebung - jeden Mittwoch frisch um 18 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Gerade in dieser Zeit seien die Leute dankbar, dass der Laden geöffnet habe und sie sich mit Blumen Freude ins Haus holen können. Außerdem sei immer Zeit für ein kleines Gespräch zwischendurch. „Die Arbeit macht einen Riesenspaß und man bekommt soviel zurück von den Menschen“, erklärt die Mutter eines 19-Jährigen Sohnes.

Mit ihrem Partner lebt Ricarda Weiß in der KTV in Rostock. Bei Spaziergängen am Strand und im Grünen lässt sie sich gern für den Job inspirieren. Beim Yoga findet sie ihren Ruhepol.

Von Doris Deutsch