Rostock-Laage

Die Impfung gegen das Coronavirus ist eigentlich kein Grund zum Lachen. Wer sich aber seine Dosis in Rostock-Laage spritzen lässt, könnte nebenbei den ein oder anderen Witz zu hören kriegen. Hier verabreicht ein auch als Comedian bekannter Arzt Menschen den begehrten Impfstoff.

Lüder Warnken, Arzt und Comedian Quelle: Matthias Rethmann/Facebook

Zu den Fachkäften, die derzeit im Impfzentrum am Flughafen Rostock-Laage im Einsatz sind, gehört auch Lüder Warnken. Der Notarzt tritt – wie sein berühmter Kollege Dr. Eckart von Hirschhausen – neben seinem Beruf als Mediziner als Comedian auf.

Am Freitag teilte er via Instagram Einblicke in seinen Arbeitsalltag im Impfzentrum Laage. Dabei zeigt Warnken auch, wie ihm gegen Corona Geimpfte den Einsatz danken: Stolz postet er Bilder von Filzblumen, die ihm als Dankeschön überreicht wurden.

Noch wertvoller ist, was ihm eine 82 Jahre alte Dame überlassen hat: einen jahrzehntealten Impfausweis. Die Frau sei „als Dreijährige am 18.11.1941 das erste Mal gegen Diphterie geimpft und hat eben, 79 Jahre später, ihre erste Corona-Schutzimpfung bekommen“, kommentiert Lüder Warnken und freut sich über das Museumsstück.

Von Antje Bernstein