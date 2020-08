An den Steuergeldern für den Flughafen Rostock-Laage gibt es immer wieder Kritik. Doch bislang haben sich die Unterstützer des größten Flughafens in Mecklenburg-Vorpommern stets durchsetzen können. Der BUND gab in einer Studie in Sachen Wirtschaftlichkeit dem Flughafen in Laage eine „Rote Karte“.