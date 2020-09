Laage

Am Flughafen Rostock-Laage ist mindestens jede zehnte Stelle gefährdet. „Bei einem Stellenabbau von zehn Prozent müssen wir einen Sozialplan aufstellen“, sagte Geschäftsführerin Dörthe Hausmann am Donnerstag der OZ. Gespräche dazu liefen bereits, noch sei aber nichts entschieden. Aktuell beschäftigt der Airport 166 Mitarbeiter. Wie viele tatsächlich gehen müssen, sei noch offen. Noch sind keine Kündigungen ausgesprochen worden, so die Geschäftsführerin.

„Wir müssen dahin kommen, dass wir kommendes Jahr keine zusätzlichen Betriebsmittelzuschüsse benötigen“, sagte Hausmann. Aktuell erhält der Flughafen jährlich 2,8 Millionen Euro vom Landkreis Rostock, den Städten Laage und Rostock sowie vom Land. Neben diesen Summen flossen dieses Jahr zusätzliche 1,5 Millionen Euro, nachdem infolge der Corona-Pandemie kaum noch Flugverkehr stattfand und der Weiterbetrieb gefährdet war. Allein die Personalkosten betragen 3,5 Millionen Euro. Weil mit der Corona-Krise Einnahmen wegbrachen, wird es zunehmend schwieriger, die nötigen Eigenmittel einzunehmen.

Um an Geld zu kommen, vermietet der Flughafen zurzeit Stellflächen für stillgelegte Passagierjets, die von den Fluggesellschaften zurzeit nicht benötigt werden.

Zurzeit existiert auf dem Flughafen nur eine wöchentliche Linienverbindung nach München. Im Herbst sind Urlaubsflieger geplant: Ab kommender Woche soll es Verbindungen ins türkische Antalya, ab Oktober nach Kreta geben und ab November auch nach Ägypten und die Kanarischen Inseln.

