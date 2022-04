Fliegende Paketboten - Laage wird Drohnen-Airport: Was in Rostock bald per Luftfracht geliefert wird

Ab 2024 kommt der Paket-Bote in MV aus der Luft: Die Zeitfracht-Gruppe – neuer Eigentümer des Flughafens Rostock-Laage – will auf dem Airport Lieferdrohnen stationieren und in MV einsetzen. Warum das die Zukunft der Logistik sein könnte, welcher bekannte Investor mit im Boot ist und was wohin geflogen werden soll.