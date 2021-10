Rostock

Die Entscheidung soll noch in diesem Jahr fallen: Noch vor dem Jahreswechsel wollen die Rostocker Bürgerschaft, der Kreistag des Landkreises Rostock und die Stadt Laage über einen Verkauf des Flughafens Rostock-Laage entscheiden. Das Berliner Unternehmen Zeitfracht will den hochdefizitären Teil des Airports übernehmen.

Sowohl Rostocks Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen als auch Landrat Sebastian Constien werben intern bereits für den Deal. Und auch der Bund der Steuerzahler macht sich für einen Verkauf des Airports stark – weil er in den vergangenen fast 30 Jahren die Steuerzahler im Land weit mehr als 100 Millionen Euro gekostet hat. Zum Vergleich: Das ist mehr als Rostock für die Bundesgartenschau 2025 ausgeben will und ungefähr so viel, wie das neue Volkstheater in der Hansestadt kosten soll.

Millionen für „Luftschlösser“?

Die drei großen Flughäfen in MV – Rostock-Laage, Heringsdorf auf Usedom und Trollenhagen bei Neubrandenburg – sie sind für die Steuerzahler seit Jahren so etwas wie das sprichwörtliche „Fass ohne Boden“. Allen voran Rostock-Laage.

Seit 1993 hat allein das Land mehr als 64 Millionen Euro in den zivilen Teil des Flughafens gepumpt. Das zuständige SPD-geführte Verkehrsministerium listet haarklein alle Zahlungen auf: fast sechs Millionen für Parkplätze, ebenfalls gut sechs Millionen Euro für einen kaum genutzten Frachthangar, 24,3 Millionen Euro für das Passagierterminal. 2001 gab Schwerin eine knappe Million Euro, um „elektronische Check-in-Geräte“ für Flüge von „Air Berlin“ anzuschaffen. Wenige Jahre später kehrte die Fluggesellschaft Laage den Rücken – weil sich die Strecken nicht rechneten.

Zuletzt gab das Land 2018 eine knappe Million Euro für die Verbreiterung der Rollwege. Damals hoffte der Airport noch, im großen Stil Kreuzfahrt-Passagiere mit Jumbojets aus Südeuropa einfliegen zu können. Dafür sollte ausgebaut werden. Doch bereits vor der Corona-Pandemie wanderten erste Reedereien in andere Hafenstädte an der Ostsee ab – und damit auch das erhoffte Fluggeschäft.

Die Kommunen zahlten 30 Jahre drauf

Neben den Zuschüssen für Bauten – zusammen fast 53 Millionen Euro – flossen weitere zwölf Millionen Euro aus der Landeskasse für Personalkosten, um Verluste auszugleichen und für Betriebskosten an die Gesellschafter oder direkt an die Flughafen-GmbH.

In der Pandemie nutzten mehrere Airlines Laage als „Stellplatz“ für Flieger, die nicht gebraucht wurden. Quelle: Martin Börner

Damit aber nicht genug: Die private Flughafengesellschaft, die nun Zeitfracht übernehmen soll, gehört drei kommunalen Gesellschaftern. Und auch die mussten fast 30 Jahre lang jedes Jahr draufzahlen. Rostocks Stadtsprecher Ulrich Kunze sagt, allein seit 2013 mussten die Gesellschafter pro Jahr 1,8 Millionen Euro „zubuttern“, damit Laage nicht in die Insolvenz rutscht. In den Jahren davor dürfte die Summe – so das Rostocker Rathaus – ähnlich hoch gewesen sein.

Macht weitere rund 50 Millionen Euro an Steuergeldern, die aus dem Haushalt des Landkreises sowie den Stadtkassen von Rostock und Laage in den Flughafen flossen. Rein rechnerisch zahlten die drei Eigentümer im Jahr 2019 für jeden der etwas mehr als 300 000 Fluggäste sechs Euro. Allein der Landkreis Rostock zahlte zuletzt mehr als 640 000 Euro pro Jahr, 2020 und 2021 sogar noch gut 300 000 Euro zusätzlich als „Corona-Hilfe“.

Gesellschafter wollen Laage loswerden

Genau aus diesem Grund zog Ende 2020 die Rostocker Bürgerschaft die Reißleine, forderte die Stadtspitze und die stadteigene Beteiligungsgesellschaft RVV auf, Partner für Laage zu gewinnen. Zeitfracht soll dieser Partner sein. Wolfram Simon-Schröter – der Ehemann von Zeitfracht-Gesellschafterin Jasmin Schröter und Vorstand des Unternehmens – hat bereits angekündigt, dass der zivile Flugverkehr aufrechterhalten und wenn möglich sogar ausgebaut werden soll. Zeitfracht wolle Laage zudem als Frachtdrehkreuz nutzen, einen zweistelligen Millionen-Betrag in ein neues Logistik-Zentrum investieren. 250 neue Jobs sollen entstehen, alle Arbeitsplätze am Airport erhalten bleiben. Zeitfracht wird dem Vernehmen nach zwischen 200 000 und 400 000 Euro für Laage zahlen.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Der Landkreis Rostock hat in den vergangenen Jahren viel investiert, um den Flughafen Rostock-Laage für die Region aufrechtzuerhalten. Jedoch sind die finanziellen Möglichkeiten der Gesellschaft in ihrer jetzigen Gesellschafterstruktur für eine Weiterentwicklung erschöpft“, sagt SPD-Landrat Sebastian Constien. „Als kommunaler Gesellschafter hat der Landkreis Rostock nicht die gleichen Möglichkeiten wie die freie Wirtschaft. Eine Neustrukturierung der Gesellschaft bietet die Chance, den Standort Rostock-Laage in den Bereichen Logistik, Luft- und Raumfahrt zukunftsgerecht weiterzuentwickeln, um damit auch den Mitarbeitern hier eine langfristige Zukunftsperspektive zu bieten.“ Auch Rostocks OB Madsen soll für den Verkauf sein, heißt es aus dem Rathaus.

Von Andreas Meyer