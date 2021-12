Laage

Wer sich im Impfzentrum des Landkreises Rostock am Flughafen Rostock-Laage impfen lassen möchte, begegnet nicht mehr nur Ärzten und ihren Helfern in Weiß, sondern auch Männern in Tarnfarben. Denn der Landkreis setzt wieder verstärkt auf die Hilfe der Bundeswehr. Fünf Soldaten helfen beim Impfen, 15 weitere in der Kontaktnachverfolgung des Gesundheitsamtes.

Angefordert wurden die helfenden Hände der Uniformierten kurzfristig. 20 sind zurzeit wieder im Kreis im Einsatz. Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) appellierte erst am Dienstagabend noch einmal dringend, sich rasch impfen und boostern zu lassen. So könnten schwere Krankheitsverläufe abgewendet werden. Damit sollte man nicht bis ins neue Jahr warten. „Omikron verbreitet sich jetzt und der Impfschutz braucht eine Woche, bis er sich aufgebaut hat“, erklärte die Regierungschefin.

Kreis setzt auch weiter auf mobile Teams

Das Impfzentrum im Flughafen Rostock-Laage wird auch über die Feiertage geöffnet haben, wie am Mittwochabend bekannt wurde. Vom 24. bis 26. Dezember ist das Impfteam jeweils von 8 bis 12 Uhr im Einsatz. Eine Anmeldung ist nicht notwendig.

Der Kreis setzt aber auch weiterhin auf Impfungen mit mobilen Teams. Auch da waren in der Vergangenheit schon Bundeswehrsoldaten beteiligt – in sogenannten hybriden Teams. „Wir haben mehr als 50 000 Impfungen allein durch die mobilen Teams erreicht, bei 11 000 waren hybride Teams im Einsatz“, erklärt Vize-Landrat Stephan Meyer (CDU), der selbst auch Major der Reserve bei der Bundeswehr ist. Anfang September hatte dieses hybride Team zunächst seine Arbeit beendet. In rund 30 Orten zwischen Ostseeküste und Krakower See waren die Soldaten mit dabei.

Mehr als 105 000 Impfdosen am Flughafen verspritzt

Das Gros der Impfungen werde aber im Impfzentrum vorgenommen. Immerhin mehr als 105 000 Impfdosen wurden dort schon in die Arme der Menschen gespritzt, zu Spitzenzeiten waren es um die 1700 Impfungen am Tag. In ganz Mecklenburg-Vorpommern sind zurzeit etwa 240 Soldaten im Einsatz zur Pandemiebekämpfung. „Den Höchststand hatten wir im April, Mai erreicht. Da waren es mehr als 600 im ganzen Land“, berichtet Oberstleutnant und Sprecher der Bundeswehr in MV, Ulrich Metzler. Die Soldaten, die aktuell im Einsatz sind, sollen bis mindestens 26. Januar bleiben. „Die Hilfe ist also über die Feiertage hinaus gewährleistet“, so Metzler.

Corona-Lage im Landkreis Rostock Die Inzidenz im Landkreis Rostock lag am Mittwochabend bei 428. Besonders betroffen ist zurzeit der Amtsbereich Gnoien. Dort liegt die Inzidenz bei 1228. Ganz anders in Neubukow, dort liegt die Inzidenz bei 74. Wer sich im Landkreis impfen lassen möchte, kann dies im Impfzentrum am Flughafen tun. Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag und Samstag von 9 bis 17 Uhr. Ab 13 Uhr werden jeweils Impfungen ohne Termin vorgenommen. Freitag wird von 9 Uhr bis 20 Uhr geimpft. Stand Mittwoch bleibt das Impfzentrum über die Feiertage geschlossen. Ab 27. Dezember ist es wieder geöffnet. Geimpft wird ausschließlich mit dem Impfstoff von BioNTech/Pfizer (nur für Personen unter 30 Jahren) und Moderna. Bei Impfungen für Kinder und Jugendliche zwischen 12 und 15 Jahren muss eine sorgeberechtigte Person dabei sein. 16- und 17-Jährige benötigen eine Impferlaubnis der Sorgeberechtigten.

Die bisherige Bilanz der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung des Landkreises und Bundeswehr bewertet Vize-Landrat Stephan Meyer positiv: „Wir haben den Beweis erbracht, dass wir kurzfristig zusammenarbeiten können. Wir müssen nicht warten, bis das Kind in den Brunnen gefallen ist.“

Vize-Landrat: „Krisenbewältigung funktioniert nur im Team“

Krisenbewältigung funktioniere nur im Team. Dazu gehöre es auch, immer wieder zu sensibilisieren, was mit der Gesellschaft bei hohen Infektionszahlen und vielen Quarantänen passiere. „Wir haben immer noch eine strenge Containment-Strategie. Wer sich infiziert, muss in Quarantäne“, so Meyer. Da müsse man sich auch die Frage stellen, was passiert, wenn zum Beispiel bei der Feuerwehr 20 oder mehr Prozent der Einsatzkräfte wegen einer Infektion oder Quarantäne ausfalle. „Die Bundeswehr steht uns da zur Seite, obwohl ja alle Beteiligten noch eigene Aufträge haben.“ Schulen seien zum Beispiel zuständig für die Bildung, nicht nur für das Testen, und die Bundeswehr für die Verteidigung des Landes.

Das Impfzentrum am Flughafen Rostock-Laage soll zudem noch bis mindestens April 2022 weiter betrieben werden. Das bestätigte auch Airport-Geschäftsführerin Dörte Hausmann. Möglicherweise werde die Vereinbarung aber auch verlängert.

