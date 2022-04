Laage

Dienstfahrt der besonderen Art: Nicht schlecht gestaunt haben dürfte vor ein paar Tagen die Crew eines Passagierflugzeugs in Rostock-Laage bei der kurzen Fahrt vom Terminal zum Flugzeug. In dem Mercedes-Transporter blieb der Fahrersitz leer, das Lenkrad bewegte sich scheinbar von Geisterhand. Nach Ende der kurzen, störungsfrei verlaufenen Fahrt stoppte das „Robotaxi“ selbstständig am Ziel, ließ die Passagiere aussteigen und fuhr allein wieder zurück.

Einen Tag lang testeten Experten für autonomes Fahren aus Kiel und Hamburg das Fahren ohne Fahrer im Shuttle-Verkehr auf dem Vorfeld des Regionalflughafens. Verschiedene Flugzeugtypen wurden angesteuert. Alle Übungen meisterte der nur von einem Computerprogramm gesteuerte V-Klasse-Transporter fehlerlos. Der Testlauf bildete den Abschluss eines dreijährigen Forschungsprojekts, das mit 3,3 Millionen Euro vom Bundeswirtschaftsministerium gefördert wurde.

Das Robotaxi braucht weder Schlaf, Mittagspause noch Urlaub. Außerdem soll es sicherer sein als eines mit menschlichem Fahrer. „Ein Großteil der Beschädigungen an Flugzeugen sowie Fahrzeugen auf den Flughäfen entstehen durch Kollisionen mit Bodenfahrzeugen“, sagt Joachim Adrian, Sprecher des Hamburger Unternehmens Ibeo. Ursache seien meist Übermüdung und Unaufmerksamkeit – Zustände, der dem Rechnerhirn im fahrerlosen Auto fremd sind. Ibeo hat das System entwickelt.

Dirk Nowotka, Professor für die Sicherheit von Systemen an der Universität Kiel, hat das Projekt wissenschaftlich begleitet. Er geht davon aus, dass solche Fahrten, bei denen kein Mensch hinter Lenkrad sitzt, in weniger als fünf Jahren Teil des Alltags sein werden. „Auf einem Flughafen befinden wir uns in einer kontrollierten Umgebung“, sagt der Forscher. Ein nächster Schritt könnten autonom fahrende Busse in dünn besiedelten Gegenden auf dem Land sein.

Experte: Noch haben viele Menschen Angst vor autonomen Fahren

Der Test in Laage sollte vor allem zeigen, wie die Anforderungen für ein Zulassungsverfahren aussehen könnten. Dabei dürften keine Fehler passieren. Ein schwerer Unfall würde das Aus für das System bedeuten. Zudem gebe es noch starke Vorbehalte gegen die neue Technik. Nowotka: „Viele Menschen haben Angst vor autonomem Fahren.“

Herzstück des allein fahrenden Autos ist eine Software, die Künstliche Intelligenz (KI). Das Computerprogramm steuerte in Laage das Testauto selbstständig über die Betonpiste, ließ es zu jeder gewünschten Position vorfahren. Entwickelt hat das System, zu dem spezielle Festkörper-Lidar-Sensoren gehören, die Firma Ibeo. Weitere Projektpartner sind Airbus und Gate, ein Zusammenschluss von Flughafen-Ausrüstern, der in Rostock-Laage das Innovationszentrum „Inno-Airport“ unterhält.

Eine Herausforderung für fahrerloses Fahren sind die enormen Rechnerleistungen, um in Echtzeit die riesigen Datenmengen verarbeiten zu können, die für eine sichere Navigation nötig sind. Mit der absehbar wachsenden Rechenleistung und einer Auslagerung in die Datenwolke ließe sich das aber in den Griff bekommen, sagt Max Stehn, zuständiger Projektmanager bei Ibeo. Ob und wann die KI dauerhaft die Busse in Rostock-Laage steuert, sei noch unklar, heißt es

