Rostock

Wird Rostock-Laage zum Drehkreuz für die größten Online-Händler der Welt? Nach OZ-Informationen könnte die Berliner Zeitfracht-Gruppe nach dem geplanten Kauf des Flughafens echte Riesen der Luftfracht-Branche in den Norden locken. Im Gespräch sollen unter anderem „Prime Air“, die Fluggesellschaft von Amazon, und der amerikanische Paketdienstleister FedEx sein.

Zeitfracht-Chef Wolfram Simon-Schröter bestätigt lediglich: „Wir wollen ein, zwei Große nach Laage holen.“ Noch in diesem Jahr sollen die drei Gesellschafter – die Hansestadt und Landkreis Rostock sowie die Stadt Laage – einem Verkauf des größten Airports in MV an die Zeitfracht-Gruppe zustimmen. Simon-Schröter will dann Millionen in ein neues Luftfrachtdrehkreuz investieren.

Neues Riesen-Lager bis 2024

Gegenüber der OZ stellte der Unternehmer erstmals konkrete Pläne vor: Kommt es zum Verkauf, soll bereits 2022 das Technikzentrum der Fluggesellschaft German Airways nach MV ziehen. Die fünf Maschinen vom Typ Embraer 190 sollen dann im Nordosten gewartet werden. Bis Mitte des Jahres will die Zeitfracht-Gruppe dann die Weichen für ein neues Luftfracht-Drehkreuz stellen: Ende 2024 soll ein Logistikzentrum in Laage stehen. Kosten: rund 20 Millionen Euro.

„Wir wollen das Logistikzentrum für die eigene Gruppe nutzen – unter anderem für unsere Adler-Modemärkte“, so Simon-Schröter. Aber auch externe Kunden sollen in Laage Fracht aus aller Welt umschlagen. Es entstehen 250 Arbeitsplätze neu: „Für die suchen wir Leute aus der Region!“, versichert der Unternehmer.

Konkurrenz für Leipzig/Halle?

In der Logistik-Branche heißt es, der Unternehmer wolle Laage zu einem ernstzunehmenden Konkurrenten für die beiden großen deutschen Frachtflughäfen Leipzig/Halle und Köln/Bonn ausbauen. In Leipzig ist DHL der „Platzhirsch“, in Köln UPS. Rostock könnte für Mitbewerber attraktiv sein: Für FedEx etwa – mit fast 700 Flugzeugen eine der größten Frachtfluggesellschaften der Welt – und für „Prime Air“ von Amazon.

Simon-Schröter vielsagend: „Wir sind schon heute als Zeitfracht-Gruppe einer der größten Dienstleister für Online-Händler.“ In Dummerstorf bei Rostock baut Amazon gerade ein neues riesiges Verteilzentrum mit mehr als 1000 Mitarbeitern – nur gut 20 Kilometer von Laage entfernt. Amazon selbst äußert sich grundsätzlich nicht zu Planungen.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Was für Laage als neues Luftfrachtdrehkreuz im Norden spricht: „Von Rostock sind Sie genau so schnell in Berlin wie von Leipzig aus“, so Simon-Schröter. Auch Hamburg sei schnell erreichbar, mit dem Hafen stünden auch Verbindungen nach Nord- und Osteuropa bereit. Flughafen-Geschäftsführerin Dörthe Hausmann sagt: „Es gibt eine Reihe von Fluggesellschaften, die ansprechen. Großraumflugzeuge jedes Typs können wir abfertigen.“

Verkauf zum 1. Januar

Der Flughafen Rostock-Laage könnte schon zum 1. Januar verkauft werden. Im Dezember sollen die Gremien entscheiden. Probleme mit der Bundeswehr – dem Hauptnutzer und Eigentümer großer Flächen – gebe es nicht, versichert das Bundesverteidigungsministerium in Berlin. „Die zivil-gewerbliche fliegerische Mitbenutzung von Liegenschaften der Bundeswehr ist grundsätzlich zulässig – was auch die Bundeswehr-Feuerwehr und den Tower während der militärischen Öffnungszeiten beinhalten kann“, so eine Sprecherin. „Für die Mitbenutzung ist ein entsprechendes Nutzungsentgelt zu entrichten.“

Rostock-Laage hat den Steuerzahler in MV seit 1993 mehr als 120 Millionen Euro an Zuschüssen und Hilfen gekostet. Kritik an den Luftfrachtplänen für Laage kommt vom Bund für Umwelt und Naturschutz: „Der Ausbau des Flugverkehrs konterkariert die aktuellen Klimaschutzbemühungen. Keine andere Art des Verkehrs verbrennt so viel Energie wie das Fliegen“, so Bund-Landeschefin Corinna Cwielag. Einen Ausbau von Laage lehnt sie ab: „Wir brauchen stattdessen eine Verlagerung des Güterverkehrs auf die Schiene.“

Von Andreas Meyer