Die Zukunft des Flughafens Rostock-Laage – sie liegt im Frachtgeschäft. Zumindest wenn die Rostocker Bürgerschaft am Mittwoch „grünes Licht“ erteilt: In nicht-öffentlicher Sitzung sollen die Fraktionen am späten Nachmittag über einen Verkauf des gesamten zivilen Teils des Airports an die Berliner Zeitfracht-Gruppe entscheiden.

Zeitfracht will Drehkreuz aufbauen

Der Investor – ein Familien-Unternehmen, zu dem unter anderem auch die Modekette Adler gehört – will Laage zu einem Fracht-Drehkreuz ausbauen. In einem ersten Schritt soll ein neues Logistikzentrum mit mindestens 250 komplett neue Jobs entstehen. Alle Arbeitsplätze am Flughafen sollen erhalten bleiben, hatte Zeitfracht-Chef Wolfram Simon-Schröter im OZ-Interview angekündigt. Als Kaufpreis für den Flughafen ist eine Summe zwischen 200 000 und 400 000 Euro im Gespräch.

Am Mittwoch soll der Mehrheitsgesellschafter, die Hansestadt, ihre Entscheidung treffen. Am Donnerstag berät dann der Kreistag des Landkreises Rostock, im Anschluss kommt in Laage die Stadtvertretung zusammen. Stimmen alle drei Gesellschafter dem Deal zu, soll der Airport zum 1. Januar den Besitzer wechseln. Die kommunalen Eigentümer wollen die Flughafen los werden, weil er sie Millionen pro Jahr kostet.

Antonov zu Gast in Laage

Die Mitarbeiter des Flughafens konnten indes Anfang der Woche schon mal üben für die Zukunft als Frachtdrehkreuz: Eine riesige Antonov 124 – eines der größten Frachtflugzeuge der Welt – machte Station in Laage. Es wurde nach Angaben des Flughafens mit Fracht für Saudi-Arabien beladen.

Nach OZ-Informationen wurden zwei riesige Holzkisten verladen. In diesen Kisten sollen sich Teile befinden, die von der Rostocker Firma HKS geliefert wurden. HKS baut unter anderem Kompensatoren für Kraftwerke. Am Dienstag hob der Riesen-Vogel – aufgetankt mit 70 000 Litern Kerosin – dann gen Osten ab.

Von Andreas Meyer