Flughafen Rostock-Laage vor Verkauf: Das ist bisher darüber bekannt

Rostock/Laage

Der Flughafen Rostock-Laage soll verkauft werden. An einen Privatinvestor. Nach Informationen des RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) steht die Berliner Zeitfracht-Gruppe bereit, alle Anteile an der defizitären Flughafengesellschaft zu übernehmen. Die noch knapp 170 Arbeitsplätze sollten erhalten bleiben, sagt Zeitfracht-Chef Wolfram Simon-Schröter. „Alle Mitarbeiter bleiben, sie sind betriebsnotwendig.“ Sein Unternehmen plane außerdem ein Logistikzentrum mit rund 250 neuen Arbeitsplätzen.

Rostock-Laage würde damit in erster Linie zum Frachtflughafen, soll aber das Passagiergeschäft behalten. Mehrere Billigflieger, die Laage genutzt hatten, sind in den vergangenen Jahren pleitegegangen. Zuletzt legte zudem die Pandemie den Betrieb praktisch lahm, es liefen jährlich Millionenverluste auf. „Der Flughafen ist im jetzigen Geschäftsmodell kaum wirtschaftlich zu betreiben“, sagt Simon-Schröter. „Wir wollen ihn durch zusätzliche Leistungen in Richtung schwarze Zahlen bringen. Ein öffentlicher Verlustausgleich ist nicht vorgesehen.“

Flughafen weiter Zubringer für Kreuzfahrtschiffe

Er lobt ausdrücklich Flughafenchefin Dörthe Hausmann, die sich in den vergangenen Jahren sehr ins Zeug gelegt habe, um neue Geschäftsfelder zu erschließen. Für die wirtschaftlich prekäre Lage des Flughafens könne sie nichts. „Wir können den Flughafen sehr gut weiterentwickeln“, sagt Simon-Schröter.

Dazu gehört vor allem das Frachtgeschäft mit einem neuen Logistikzentrum auf rund 130 000 Quadratmetern Fläche. Der Standort passe gut zum vorhandenen Zeitfracht-Geschäft im Norden und Osten und biete gute Verbindungen nach Hamburg und Berlin. Das Passagiergeschäft soll in der Nische weiterleben, zum Beispiel als Zubringer für Kreuzfahrtschiffe.

Investor besitzt Passagiermaschinen

Für Zeitfracht ist der eigene Flughafen ein Baustein in der Expansionsstrategie. Zum Unternehmen gehören bereits Passagiermaschinen der Airline WDL, die gerade unter der neuen Marke German Airways zusammengefasst werden. In absehbarer Zeit soll eine ähnliche Zahl Frachtmaschinen hinzukommen, die ihren Platz ins Rostock-Laage bekommen und dort auch gewartet werden sollen. „Zu unserer Expansion in der Luftfracht gehört zwingend auch die Infrastruktur“, sagt Simon-Schröter.

Ende 2020 hatte die Rostocker Bürgerschaft die stadteigene Beteiligungsholding RVV beauftragt, Investoren für den Flughafen zu suchen. „Es gab nur einen Bewerber – Zeitfracht“, so RVV-Chefin Yvette Hartmann. Das Angebot sehe eine Übernahme der kompletten Gesellschaft vor – inklusive des gesamten zivilen Teils der Flughafens.

Am Dienstag sollen die Gremien der Rostocker Bürgerschaft, der Stadtvertretung Laage und des Kreistages über Details informiert werden. Die RVV-Chefin: „Wir werden einen Verkauf an Zeitfracht empfehlen.“

„Ich hoffe, dass es mit der Übernahme eine Perspektive für den Flughafen und dessen Mitarbeiter gibt“, erklärt Verdi-Bezirksgeschäftsführer Detlev Follak. Wichtig seien vor allem eine langfristige Beschäftigungssicherung und Tariflöhne. Jetzt komme es auf den Investor an. Der Flughafen Leipzig/Halle zum Beispiel lebe sehr gut von Frachtverkehr, so Follak.

Von Stefan Winter, Andreas Meyer und Thomas Luczak