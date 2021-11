Rostock

Noch kommt der Flughafen Rostock-Laage die Steuerzahler auch in der Hansestadt teuer zu stehen: Rund 1,8 Millionen Euro an Zuschüssen mussten die drei Gesellschafter – Stadt und Landkreis Rostock sowie die Stadt Laage – zuletzt jährlich an den Airport überweisen. Ab 1. Januar soll damit Schluss sein, die Zeitfracht-Gruppe will den Flughafen übernehmen.

Die Bürgerschaft hat dem Deal noch nicht mal zugestimmt, da ist bereits die Debatte ums Geld entbrannt: Was soll Rostock mit den Laage-Millionen anfangen, die ab 2022 übrig sind? Für die Grünen ist klar: Statt in klimaschädlichen Luftverkehr soll das Geld nun in „saubere“ Busse und Straßenbahnen fließen.

Mehr Geld für die RSAG

„Als Grüne haben wir den Flughafen Laage immer kritisch gesehen. Es wurden hier über Jahre schlecht ausgelastete Inlandsflüge subventioniert, während an schnellen Fernverbindungen per Bahn gespart wurde. Klimatechnisch war das eine Katastrophe“, sagt Fraktionschef Uwe Flachsmeyer. Um die 24 Millionen Euro hat der Steuerzahler allein für das Passagierterminal ausgegeben – „völlig überdimensioniert“, so Flachsmeyer.

Ihr Newsletter für die Hansestadt und Umgebung Die wichtigsten Themen der Woche, Tipps und Nützliches aus Rostock und Umgebung - jeden Mittwoch frisch um 18 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die ab 2022 verfügbaren Millionen will er in den Ausbau des Straßenbahnnetzes zu stecken. „Die Rostocker Straßenbahn AG hat zum Beispiel eine bessere Anbindung von Reutershagen vorgeschlagen. Allein das könnte eine Million Fahrgäste pro Jahr zusätzlich bringen – ein Vielfaches der Passagierzahlen am Flughafen.“

Hartmann: Verluste ausgleichen

Yvette Hartmann, Vorstand der Straßenbahn AG und auch der stadteigenen Beteiligungsholding RVV, kennt den Laage-Deal im Detail. Sie hat ihn mit ausgehandelt. Knapp eine Millionen Euro gebe die RVV – sie hält die Anteile Rostocks am Flughafen – derzeit jährlich für den Luftverkehr aus. Und ja: Das Geld könne Rostock gut gebrauchen. „Beispielsweise, um die Verluste der Straßenbahn AG in der Corona-Krise auszugleichen.“

Denn noch immer fahren weniger Fahrgäste in Rostock mit Bussen und Bahnen als vor der Pandemie. „Wir lagen im Oktober bei ungefähr 85 Prozent der Fahrgastzahlen von vor Corona“, so Hartmann. Das sei ein guter Wert. „In NRW kommen die Kollegen nur auf 70 Prozent.“ Aber mehr als eine Million Euro an Erlösen aus Bus- und Bahntickets fehlen in der RSAG-Kasse. „Dafür könnten wir das Geld einsetzen.“

Perspektivisch gibt sie Flachsmeyer aber recht: „Wir brauchen Geld für einen nachhaltigen Nahverkehr.“ Rostock will von Diesel- auf Elektrobusse umstellen. Die kosten im Schnitt 600 000 Euro pro Stück. Heißt: Mit dem Laage-Geld lassen sich drei Busse in zwei Jahren kaufen. Rechnerisch jedenfalls. Und auch den Bau der neuen Straßenbahn-Linie zwischen Trotzenburg und Reutershagen könnte die RSAG mit dem Geld, das sonst nach Laage geflossen wäre, bezahlen – zumindest über Jahre: Ein Kilometer neuer Gleise kostet rund eine Million Euro. Eher mehr. „Die fünf Kilometer Neubau könnten wir uns so in fünf, sechs Jahren leisten“, sagt Hartmann. Eine neue Straßenbahn kostet gut drei Millionen Euro: „Auch dafür brauchen wir Geld.“

SPD und CDU wollen lieber sparen

Doch ganz so euphorisch wie die Grünen sind die anderen Fraktionen in der Bürgerschaft nicht. Eva-Maria Kröger, Vorsitzende der Linken, zitiert ihre Großmutter: „Meine Oma immer gesagt, man soll kein Geld ausgeben, das noch nicht auf dem Konto ist.“ Und wenn die Stadt – besser gesagt, die RVV – ab 2022 wirklich eine knappe Million mehr zur Verfügung hat, dann will die Linke damit lieber Sportvereine und die Kulturszene unterstützen.

Die anderen „Großen“ in der Bürgerschaft sind sogar noch zurückhaltender mit dem Geld: Was die Grünen fordern sei „unseriös“, heißt es von der SPD. Über die Mittel werde in der Haushaltsdebatte beraten. Nicht jetzt schon, so Fraktionsboss Steffen Wandschneider-Kastell. Und Daniel Peters von der CDU sagt: „Wir müssen begreifen, dass wir in Zukunft insgesamt weniger Einnahmen haben werden. Wenn nun irgendwo Einsparungen möglich sind, sollten wir uns zunächst mal zurückhalten – und das Geld nicht an anderer Stelle gleich wieder ausgeben.“

Von Andreas Meyer