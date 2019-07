Rostock

Der 15-jährige Bastian Liedtke steht mit seinen Freunden auf dem „Eisberg“ und macht sich für den Sprung bereit. Plötzlich rutscht er aus und fällt von dem drei Meter hohen, aufblasbaren Sprungturm ins Wasser. Als er auftaucht, lacht er und macht Witze über sein Missgeschick.

Der Schüler und seine Klassenkameraden sind in guter Stimmung und verbringen einen warmen Sommertag im Rostocker Flussbad am Mühlendamm. Während der Sommerferien sind sie fast jeden Tag hier. „Die Atmosphäre ist hier sehr entspannt so abseits vom Stadttrubel“, findet Bastian. Rund 300 andere Besucher, wie Betreiber Uwe Richter schätzt, genossen den Dienstag ebenfalls im Flussbad.

Die Schüler Afeni Einfeldt, Bastian Liedtke und Finnja Lehmann (alle 15) fahren in den Sommerferien fast täglich ins Rostocker Flussbad. Quelle: Anh Tran

Ein Freibad für die ganze Familie

Gudrun Baethke gehört dazu. Die 60-Jährige hat aktuell Besuch von ihren Enkelkindern aus der Schweiz. Eine gute Freundin empfahl ihr das Flussbad im vergangenen Jahr. Der Besuch gefiel der Familie so gut, dass sie dieses Jahr wieder kamen. „Wir können daraus eine Familientradition machen“, sagt sie.

Baethke schätzt vor allem die Familienfreundlichkeit des Freibades: „Alles ist sauber und idyllisch, es wird auf jedes Alter eingegangen.“ Während ihre Enkelinnen, Fiona und Eleni, sich am Spielplatz und im Wasser vergnügten, entspannte sich die Güstrowerin im Schatten eines Baumes und genoss die naturbelassene Umgebung des Freibads am Mühlendamm.

Gudrun Baethke (60) und ihre Enkelkinder Fiona Krüger (13) und Eleni Voss (8) machen einen Tagesausflug im Flussbad Quelle: Anh Tran

Fiona, die ältere der beiden Schwestern, versuchte sich den Tag über an der Kletterwand an der Seite des „Eisbergs“. Entschlossen kündigt die 13-Jährige an: „Ich gehe heute nicht nach Hause, bevor ich es da hoch geschafft habe und runtergesprungen bin.“ Ihre achtjährige Schwester, Eleni, feuerte sie dabei an und gab Anweisungen, wie der „Berg“ zu bezwingen sei.

„Man kann von morgens bis abends was machen“

Etwas mehr zu tun hatte der elfjährige Aleks Haak. Er ist Mitglied im Verein „Wassersport Warnow“, den Betreibern des Flussbads und spielt dort Wasserball. In den Sommerferien hilft er aus und arbeitet im Verleih oder an der Kasse. Im Sommer verbringt er vor allem viel Zeit im Flussbad, um nicht gelangweilt zu Hause zu sitzen. „Ich bin eine kleine Wasserratte und tobe mich hier immer sehr gerne beim Spielen und Schwimmen aus“, erklärt das junge Vereinsmitglied.

Ebenfalls ausgetobt haben sich Afeni Einfeldt und Finnja Lehmann, Klassenkameradinnen von Bastian Liedtke. Die 15-Jährigen schätzen vor allem, dass das Flussbad so nahe am Stadtzentrum ist. „Wir können in den Ferien immer schön ausschlafen und dann vormittags entspannt mit dem Fahrrad herkommen“, erklärt Finnja Lehmann.

Zudem hätten die Schüler immer genügend zu tun. „Man kann hier von morgens bis abends was machen – sich zum Beispiel gegenseitig ins Wasser schubsen“, scherzt die Zehntklässlerin. „Auch wenn es eigentlich verboten ist“, ergänzt ihre Klassenkameradin Afeni belustigt. Für sie ist das Flussbad vor allem ein guter Ort zum Turmspringen und Schwimmen. Auch die Preise stimmen, findet Afeni. „Das Essen ist sehr gut und genau wie der Eintritt schön günstig.“

Besseres Wetter und steigende Besucherzahlen

Für die Betreiber des Flussbads, den WSW Rostock, war der Dienstag ein gutes Zeichen für steigende Besucherzahlen. Die bisherige Saison sei durch das wechselhafte Wetter schwierig gewesen, erklärt Vereinsvorsitzender Uwe Richter. Während der Juni sehr gut lief, habe der häufige Regen in der ersten Juli-Hälfte für leere Schwimmbecken gesorgt. „Die Kinder haben in den ersten beiden Wochen auch ständig gefragt, warum wir den Eisberg noch nicht aufgestellt haben aber das war durch Wind und Sturm leider nicht möglich“, erzählt Richter.

Uwe Rostock, Vereinsvorsitzender des WSW Rostock e.V. hat im Flussbad alles im Blick Quelle: Anh Tran

Für die nächsten Wochen ist er aber zuversichtlich: „Es dauert zwar jetzt wieder ein oder zwei Tage, bis die Leute merken, dass das Wetter wieder für einen Besuch geeignet ist aber die Einbußen der letzten Wochen holen wir wieder auf.“ Das Ziel seien rund 25 000 Besucher über die Saison. Richter betont: „Wir sind optimistisch, dass wir das schaffen, wenn das Wetter mitspielt.“

Anh Tran