Flussbad Rostock ab Dienstag wieder auf: Das müssen Besucher wissen

Rostock

Wasser ist ihr Element. Dennoch müssen Uwe Richter und seine Helfer schnell sein. Denn wenn es von oben kommt, behindert es die Arbeiten. Der Brückentag am Freitag und das Wochenende wurden nämlich genutzt, um das Rostocker Flussbad auf den Start in die Saison vorzubereiten. Durch Corona öffnen sich die Tore der Anlage am Mühlendamm erst am Dienstag – und nicht wie sonst bereits am 1. Mai.

„Der Verlust durch die mehrwöchige Pause hält sich mit Blick auf die Badegäste in Grenzen, im Mai ist es oft noch wechselhaft und nicht so warm, so dass es bei uns nicht so voll wird“, sagt Uwe Richter, Vorsitzender des Vereins Wassersport Warnow Rostock ( WSW), der das Flussbad betreibt.

Anzeige

Viel schwerer wiegen dagegen die Absagen der Veranstaltungen. „Wir vermieten das Gelände unter anderem für private Feste oder Firmenfeiern. 80 Prozent davon fallen nun aus“, sagt der Rostocker. Das reiße ein großes Loch in die Kasse, auch wenn es für den 1100 Mitglieder zählenden Verein noch nicht existenzbedrohlich ist. Unterstützung durch Hilfsangebote wie den Sozialfonds des Landes sei dennoch bereits beantragt.

Weitere OZ+ Artikel

Mehr Zeit für liegengebliebene Arbeiten

Was die Zwangsschließung allerdings gebracht hätte, wäre Zeit für Arbeiten, die sonst liegen bleiben. „Normalerweise gibt es auch immer sechs Arbeitseinsätze vor dem Start“, so Richter. Schon der zweite sei zwar der Pandemie zum Opfer gefallen. „Dafür haben wir uns danach immer in Kleingruppen getroffen und – mit Abstand – alles erledigt.“

Zur Galerie Rostocks einziges Freibad ist vorbereitet auf die Saison 2020, die durch das Corona-Virus später beginnt als normal.

Nun ist der Rasen der Liegeflächen gemäht, auf die Kinder wartet am Spielplatz eine neue Matschküche, die Schildkrötenrutsche wurde wieder in den Nichtschwimmerbereich gesetzt und von den Spuren der Winterpause gereinigt. Toiletten wurden geschrubbt, ebenso der Kiosk und an der Kasse eine Plexiglasscheibe als Spuckschutz eingebaut.

Anton (11, l.) und Aleks probieren schon mal die neue Beachsoccer-Anlage aus. Quelle: Martin Börner

Auf kleine und große Fußballfreunde wartet eine nagelneue Beachsoccer-Anlage, die mithilfe der Ostseesparkasse und vieler Kleinspender angeschafft und von den Vereinsmitgliedern mit aufgebaut wurde. „Als Naturbad haben wir immerhin den Vorteil, dass wir mit dem Wasser nichts machen oder vorbereiten müssen“, so Richter schmunzelnd. Das Gesundheitsamt komme regelmäßig für Qualitätsproben vorbei.

Lesen Sie auch: Freibad Franzburg bleibt 2020 geschlossen: Das ist die Erklärung des Bürgermeisters

Maximal 700 Besucher zeitgleich zugelassen

Für alles drumherum wurde natürlich auch ein Hygienekonzept erstellt. Welche Vorgaben der Rostocker Verein zum Schutz vor Corona im Flussbad beachten muss, sei vom Verband für Freibadbetreiber vorgegeben. „Es gibt eine Erlaubnis für maximal 700 Besucher, die sich zeitgleich auf dem Gelände aufhalten dürfen“, sagt Uwe Richter. Die Einhaltung der Regel würde durch ein Kassenprotokoll kontrolliert. Name oder Adresse müsse dagegen niemand angeben.

Die Obergrenze an Besuchern sei für ihn völlig okay, sagt Uwe Richter. „Wir haben bei Veranstaltungen vielleicht maximal 2000 Besucher hier – aber über den Tag verteilt. Für die normalen Tage ist die Begrenzung deshalb in Ordnung. Viel fataler ist es für Einrichtungen, die normalerweise das dreifache an Gästen durchschleusen könnten“, so der 48-Jährige.

Auf der 12 000 Quadratmeter großen Landfläche seien die vorgeschriebenen 15 Quadratmeter pro Gast gut händelbar. Um die Abstandsvorgaben allerdings auch im Wasser durchzusetzen, braucht es mehr Personal als üblich, das aktuell zum Teil noch gesucht wird. Denn der Verein betreibt das Bad vor allem durch ehrenamtlichen Einsatz. „Es ist möglich, dass wir das Becken dann zu einer Art Kreisverkehr für die Schwimmer machen“, sagt Richter. Eng würde es normalerweise nur an den Ein- und Ausstiegen sowie am Sprungturm, den viele Badegäste nutzen wollen. „Dafür kleben wir noch Abstandsmarkierungen, um die mögliche Schlange zu entzerren.“ Gleiches gelte für Kasse sowie Kiosk.

Eine gute Nachricht gibt es für alle Mitglieder des WSW – für sie ist der Eintritt dieses Jahr kostenlos, auch ohne Arbeitseinsatz. Per Email wurden sie darüber jetzt informiert: „Damit möchte der Vorstand einen Ausgleich für die ausgefallenen Trainingszeiten ab Mitte März 2020 anbieten.“ Voraussetzung ist eine ungekündigte Mitgliedschaft ohne Beitragsrückstände

Schwimmkurse sind noch fraglich

Vereinsvorsitzender Uwe Richter hofft, dass er noch eine Lösung für die beliebten Sommercamps samt Schwimmkurs findet, die normalerweise immer in den Ferien durchgeführt werden. Ob das auch 2020 klappt, müssten Interessierte auf der Webseite nachlesen. Dort steht auch, ob das Flussbad öffnet. „Das hängt immer von der Wetterlage ab. Denn nur für vielleicht 30 Gäste am Tag zu öffnen, das lohnt sich nicht. Wir müssen ja auch nicht bewusst in die roten Zahlen rutschen“, so Richter.

Fiete (10) misst schon einmal die Temperatur im Rostocker Flussbad. Quelle: Martin Börner

Generell gilt: Gehen die Temperaturen bei Sonnenschein in Richtung 25 Grad, werde geöfnet. „Bei 20 Grad sollten Badewillige schon mal auf die Webseite schauen und darunter ist es eher selten, dass wir auf haben“, erklärt Richter, der im Flussbad neben den Schwimmern auch Kanupolo-Spieler sowie Wasserballer zu den Besuchern zählt und sich darauf freut, alle wieder willkommen zu heißen.

Freibad mit langer Geschichte Das Rostocker Flussbad am Mühlendamm ist das einzige Freibad der Hansestadt und existiert seit Mai 1922. Seit 2005 ist der Verein WSW Betreiber der Anlage. Geöffnet ist an Werktagen von 14 bis 19 Uhr, in Ferien, an Wochenenden und Feiertagen von 11 bis 19 Uhr. Kinder zahlen zwei Euro, Erwachsene 3 Euro Eintritt. Ermäßigungen gelten für Schüler, Studenten, Auszubildende, Rentner und Schwerbehinderte. Die Buslinien 22 und 23 halten am Gelände.

Lesen Sie mehr:

Alle Corona-Regeln für Urlaub an der Ostsee: Was schon geht und was noch nicht

Rostocks Spielmann-Opa in Bronze: So sieht das Denkmal für Michael Tryanowski aus

Die Wellenjäger von der Warnow suchen Nachwuchs

Von Claudia Labude-Gericke