Rostock muss geschützt werden – vor Sturmfluten, vor Hochwasser. Doch die Stadt will partout keine neue, bis zu zwei Meter hohe Mauer um ihre 1-a-Lage. Also gibt es neue Ideen: Die Flächen am Fluss könnten angehoben werden, auf Deichen neue Radwege entstehen und neue Häuser dienen als Bollwerk gegen die Fluten.