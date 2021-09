Rostock

Diese Kinder und Jugendlichen haben Schlimmes erlebt: Zerstörung, Verlust, Trauer. Die Flut an der Ahr hat bei vielen tiefe Spuren hinterlassen. Ein kleiner Urlaub in einem Camp des Roten Kreuzes in Bad Doberan soll derzeit 46 teils traumatisierten Schulkindern aus dem Katastrophengebiet ein klein wenig Abwechslung bringen. Am Dienstag waren sie im Rostocker Zoo.

Wie die meisten Teenager treiben sie im Zoo ihre Späße, hängen in kleinen Gruppen ab. Auf den ersten Blick sieht man ihnen nicht an, was sie erlebt haben. Doch im Gespräch kommt schnell zum Vorschein, was sie mit ansehen mussten oder sogar selbst erlebt haben.

Das Wasser kam sehr schnell

Die Familie von Simon (15) hat es besonders schwer getroffen. Sie betreibt ein Hotel direkt an der Ahr. „Das Wasser kam sehr schnell“, erinnert sich Simon. „Mein Vater hat versucht, noch wenigstens die wichtigsten Unterlagen zu retten, aber er musste aufgeben, als ihm das Wasser bis zu den Knien stand.“

Die Familie von Simon (15) wurde sehr hart von der Flutkatastrophe an der Ahr getroffen. Quelle: Axel Büssem

Die Familie musste sich ins Obergeschoss des alten Hauses retten. „Es blubberte und knarzte, dann kam das Wasser durch den Fußboden.“ Erst an der obersten Treppe kam das Wasser zum Stehen. „Vielleicht noch einen Finger breit höher und unser gesamter Wohnbereich wäre überschwemmt worden.“

Sorgen machte sich Simon auch um die Großeltern, die nebenan wohnen. „Der Kontakt ist irgendwann abgerissen.“ Am nächsten Tag kann sich die Familie nur mit Mühe aus dem Haus kämpfen und realisiert das ganze Ausmaß der Flut. Fast die Hälfte aller Häuser im Dorf sind komplett zerstört. „Es ist Wahnsinn, was da alles angespült wurde: Häuserhälften, Autos oder Gastanks, die noch zischten.“ Von Nachbarn erfährt die Familie, dass die Großeltern in Sicherheit seien.

Der Ort Mayschoß an der Ahr wurde von der Flutkatastrophe fast zur Hälfte zerstört. Quelle: privat

Drama bei den Großeltern

Erst Tage später trifft Simon seine Oma durch Zufall wieder. Da erfährt er, wie es den Großeltern ergangen war: „Mein Opa ist schlecht zu Fuß und kam kaum die Treppe hoch, um sich in Sicherheit zu bringen. Meine Oma musste ihn am Kragen halten, damit er nicht untergeht.“ Zwei Mal entglitt ihr der Großvater, drohte zu ertrinken. „Da ist Oma hinterher gesprungen und hat ihn wieder herausgezogen.“

Über 750 000 Euro Schaden hat die Flut bei Simons Familie angerichtet. Ob und wie viel die Versicherung davon erstatten wird, ist noch unklar. Trotzdem hilft Simon sogar noch anderen Flutopfern: „Früher habe ich am Wochenende immer Computerspiele gemacht. Jetzt gehe ich zu Nachbarn und reiße Fußböden raus oder Tapeten von der Wand.“

So sieht das Hotel der Familie von Simon in Maßschoss nach der Flut aus. Quelle: privat

Gerade noch rechtzeitig weg

Jule (14) wohnt mit ihrer Familie auf einer Anhöhe und war daher persönlich nicht von der Flut betroffen. „Aber ich habe einige Freunde, deren Häuser komplett weg sind und die jetzt umziehen müssen. Es gibt auch einen Todesfall.“

Am Abend vor der Flut ist Jule bei einem Mädelsabend bei einer Freundin, muss aber früher weg – zum Glück, wie sich nachher herausstellt. „Die anderen kamen nicht mehr weg und mussten die Nacht dort verbringen. Am nächsten Tag habe ich dann die Bilder von der Flut gesehen. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass es so schlimm war.“

Jule (14) Quelle: Frank Söllner

Schicksale machen traurig

Natalie (14) hatte während der Flut mit einer Freundin, deren Haus im Flutgebiet stand, so lange wie möglich per Internet Kontakt gehalten, bis schließlich die Verbindung abbrach. „Da habe ich mir Sorgen gemacht“, erinnert sie sich.

Der Freundin ist nichts passiert, das Haus war aber bis zur Zimmererdecke überflutet. „Dass es Freunde so schlimm getroffen hat und wenn ich sehe, wie sie jetzt leben müssen, macht mich traurig.“

Natalie (14) Quelle: Frank Söllner

In der Flut ertrunken

Christine (14) ist eigentlich eine eifrige Sportlerin. Doch die Flut hat die Sportstätten, an denen sie mehrfach die Woche trainiert, zerstört. Freunde hat es allerdings noch viel schlimmer getroffen: „Die Großeltern einer Freundin sind in der Flut ertrunken.“ Weil das eigene Haus heil geblieben ist, ermöglichten es Christines Eltern Betroffenen, gerettetes Eigentum bei ihnen im Keller einzulagern.

Christine (14) Quelle: Frank Söllner

Dass auch die Schule der Jugendlichen, das Are-Gymnasium in Bad Neuenahr-Ahrweiler, wegen der großen Flutschäden schließen musste, erscheint angesichts dieser Erlebnisse fast nebensächlich. Der Unterricht geht jetzt in einer anderen Schule im Schichtsystem weiter: Vormittags haben die dortigen Schüler Unterricht, nachmittags kommen die Schüler aus Ahrweiler.

Lehrer bekommen vieles gar nicht mit

„Vieles von dem, was in den Schülern vorgeht, bekommt man als Lehrer gar nicht mit“, sagt Mathe- und Chemielehrer Thomas Portugall. „Viele sind traumatisiert. Sie leben teilweise in zerstörten Häusern ohne Strom.“ Drei Psychologen samt Therapiehund seien an seiner Schule. „Aber das Angebot wird kaum angenommen.“

Lehrer Thomas Portugall Quelle: Frank Söllner

Schüler brauchen Trost

Religions- und Französischlehrerin Claudia Kaldenbach berichtet: „Ich weiß von vier Schülern, die besonders schlimme Dinge erlebt haben. Manche fangen an zu weinen, dann muss ich auch schon mal mit ihnen rausgehen.“

Die Katastrophe habe auch eine große Ungleichheit in der Schülerschaft gebracht: „Für manche ist das ein großes Abenteuer, für andere ist jetzt nichts mehr in Ordnung.“ Da sei ein gemeinsames Erlebnis, wie das von der Rostocker Wohnungsgesellschaft Wiro finanzierte Ferienlager, ein guter Weg, neue gemeinsame Erlebnisse zu schaffen, die Schüler wieder zusammenbringen, so die Lehrerin.

Von Axel Büssem