1,5 Millionen Euro zur Modernisierung der Busflotte des Verkehrsunternehmens Rebus: Landrat Sebastian Constien ( SPD) überreicht dafür am 28. August einen Fördermittelbescheid an Rebus-Geschäftsführer Thomas Nienkerk. Das Unternehmen wird noch 1,6 Millionen Euro Eigenmittel drauflegen und dann zwölf neue, barrierefreie, voll klimatisierte Linienbusse anschaffen. „Die Bestellung ist ausgelöst“, sagt Nienkerk, aber coronabedingt verzögere sich die Auslieferung noch etwas.

„Wir investieren stetig in Ersatz, um für die Fahrgäste moderne, attraktive Fahrzeuge vorzuhalten.“ Rebus-Geschäftsführer Thomas Nienkerk Quelle: OVE ARSCHOLL

160 Busse zählen zur Rebus-Flotte. „Wir investieren stetig in Ersatz, um für die Fahrgäste moderne, attraktive Fahrzeuge vorzuhalten“, erklärt Nienkerk. Das kreiseigene Busunternehmen, das mit dem öffentlichen Personennahverkehr im gesamten Landkreis Rostock beauftragt ist, befördert rund 5,6 Millionen Fahrgäste im Jahr. „Ich freue mich, dass wir unsere Fahrzeugflotte modernisieren, um den Fahrgästen mehr Komfort und Sicherheit zu bieten. Zugleich werden wir mit neuer Technik umweltfreundlicher“, betont Landrat Constien bei der Übergabe des Zuwendungsbescheids.

Es wurden Fahrzeuge verschiedener Kategorien bestellt vom Stadtbus bis zum Gelenkbus, „zum ersten Mal mit Hybridantrieb“, freut sich Rebus-Chef Nienkerk. Zwischen 250 000 und 400 000 Euro koste ein Fahrzeug, je nach Größe und Ausstattung. Angeschafft werden zwei Niederflur-Stadtbusse, die vor allem in Güstrow, Bützow und Bad Doberan zum Einsatz kommen. Außerdem fünf große Regionallinienbusse (15 Meter) und drei Überlandlinienbusse (12 Meter) jeweils mit niedrigem Einstieg. „Zur neuesten Generation gehören unsere beiden Hybrid-Gelenkbusse für den Linienverkehr“, erklärt Nienkerk.

Moderne Ausstattung in neuen Bussen

Alle Busse verfügen über WLAN, USB-Ladedosen, Fußboden in Holzlaminatoptik, LED-Außen- und -Innenbeleuchtung, Infektionsschutzscheiben zur Trennung der Fahrerkabine, automatische Motorfeuerlöschanlagen, Videoüberwachung und Haltestangen mit tastbaren Markierungen für sehbehinderte Fahrgäste zur Kennzeichnung der Ein- und Ausstiege. Die Stadt- und Hybrid-Gelenkbusse sind zusätzlich mit Türen ausgestattet, die mehr Platz im Fahrzeuginnenbereich ermöglichen und sie verfügen über elektronische Abbiegeassistenten für mehr Sicherheit im Straßenverkehr.

„Wir gehen in Technik und Ausstattung immer weiter nach vorn.“ Uwe Tessenow, Aufsichtsratsvorsitzender Rebus Quelle: Ove Arscholl

„Wir gehen in Technik und Ausstattung immer weiter nach vorn“, sagt Aufsichtsratsvorsitzender Uwe Tessenow. Die Rebus-Flotte sei in den vergangenen Jahren regelmäßig erneuert und modernisiert worden. 82 Linien werden kreisweit bedient, knapp 1500 Haltestellen zwischen Kühlungsborn und Krakow am See angefahren. Dabei wurden die Linien den Schulzeiten angepasst. Denn täglich nutzen rund 13 000 Schüler im Landkreis das Rebus-Angebot.

13 000 Schüler fahren täglich mit Rebus

„Die positive Entwicklung der Schülerzahlen im Kreis zwingt uns dazu, größere Busse mit mehr Sitz- und Stehplätzen anzuschaffen“, erklärt Thomas Nienkerk. Zu Schuljahresbeginn wurde eine Überfüllung der Schulbusse beklagt. Das hänge jedoch auch mit der Organisation an den Schulen zusammen. Weil zum Beispiel noch Ganztagsangebote fehlen, drängten viele Schüler in die ersten Busse. „Alle 160 Busse werden in der Schülerbeförderung eingesetzt“, versichert Nienkerk. Bald auch die 15 Meter langen Busse mit mehr Platzangebot.

Das „normale“ Fahrgastgeschäft auf den Linien im Landkreis sei in der Pandemiezeit rückläufig. Coronabedingt würden die Busangebote weniger in Anspruch genommen. „Viele Menschen haben im Homeoffice gearbeitet“, erläutert Nienkerk, oder sie würden trotz Maskenpflicht Begegnungen in den öffentlichen Verkehrsmitteln meiden. „Inzwischen sind wir bei etwa 80 Prozent des Vorjahresniveaus“, informiert der Rebus-Chef.

Projektmodell mit Apex in Laage geplant

Das Unternehmen mit Sitz in Güstrow investiert weiter in moderne Technik. So sollen digitale Fahrgastinformationsanzeigen (DFI) beschafft und auch die Busflotte verstärkt mit alternativen Antriebstechnologien ausgestattet werden. Geprüft wird zum Beispiel der Kauf von Bussen mit Wasserstoffantrieb. Dazu sei ein Projektmodell zusammen mit Apex Energy in Laage geplant. Landrat Constien hatte schon beim Apex-Besuch von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil ( SPD) erklärt, dass er sich vorstellen könne, dass im Schulbus- und Shuttleverkehr vom Flughafen Laage wasserstoffbetriebene Fahrzeuge eingesetzt werden. „Aber so ein Bus ist teuer, da benötigen die Betriebe Anschubfinanzierungen“, hatte Constien in Richtung Berlin gefordert.

Doris Deutsch